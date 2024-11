Demi Lovato und Jute$ lassen sich Zeit bei Hochzeitsplanung

Die Sängerin Demi Lovato (32) und ihr Verlobter Jute$ schweben zusammen auf Wolke sieben! Die Turteltauben haben sich im Dezember 2023 verlobt und sind bereit, zusammen den nächsten Schritt zu gehen. Bis zu dem ersehnten großen Tag möchten sich die beiden Stars aber etwas Zeit lassen. Der zukünftige Bräutigam verrät gegenüber People, dass sie den Planungsprozess langsam angehen: "Wir versuchen, uns nicht zu stressen. Ich habe das Gefühl, dass viele Hochzeiten stressig und sehr schnell sein können."

Die einstige Disney-Berühmtheit und der Kanadier gehen seit 2022 gemeinsam durchs Leben. Bis sie zusammen den Bund fürs Leben schließen werden, möchten sie aber den gesamten Prozess in sich "aufsaugen" und eben "nicht direkt zur Hochzeit" kommen, wie so viele andere Paare es tun. Der Internetstar betont im Laufe des Gesprächs vor allem eines mit Nachdruck: "Wir wollen einfach jeden Schritt genießen."

Das glückliche Paar zeigt immer wieder öffentlich, wie viel es füreinander empfindet. Hin und wieder geben die beiden sogar süße Hintergründe zu ihrer Liebe preis. So erzählte der Musiker im "The Viall Files"-Podcast völlig offen, wie genau der Heiratsantrag ablief. Er plauderte aus, dass er der "Heart Attack"-Interpretin ein Lied auf seiner Gitarre vorgespielt hat, das mit den berühmten Worten "Willst du mich heiraten?" endete. Er verriet: "Ich bin ein paar Mal fast in Tränen ausgebrochen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Demi Lovato, Sängerin

Anzeige Anzeige

Instagram / ddlovato Jordan Lutes und Demi Lovato, 2024

Anzeige Anzeige