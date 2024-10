So gefühlvoll hielt Jutes um die Hand von Demi Lovato an

Demi Lovato (32) ist seit Dezember 2023 mit ihrem Partner Jutes verlobt. Im "The Viall Files"-Podcast erzählt der kanadische Musiker jetzt, wie der Heiratsantrag ablief – und enthüllt, währenddessen sehr viele Emotionen gefühlt zu haben. Er habe der Sängerin ein Lied auf der Gitarre vorgespielt, das mit den Worten "Willst du mich heiraten" endete. "Ich bin ein paar Mal fast in Tränen ausgebrochen", verrät er und fügt hinzu: "Im Grunde habe ich ihr Team gebeten, ein paar Dinge vorzubereiten und sie abzulenken."

Auch wenn Jordan Lutes, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, zu diesem Zeitpunkt nur wenige Gitarrenakkorde kannte, entschied er sich, die Verlobung musikalisch zu gestalten – und war sich außerdem ziemlich sicher, dass Demi nicht mit dem Antrag rechnete. Daher war es für ihn der perfekte Augenblick. "Ich wollte sie überrumpeln", gesteht der "Sleepyhead"-Interpret und ergänzt: "Wir hatten vorher schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass wir heiraten wollen und solche Sachen."

Der einstige Disney-Star und Jutes gehen seit 2022 gemeinsam durchs Leben. Und allem Anschein nach kann es das Paar kaum erwarten, im nächsten Jahr vor den Traualtar zu treten – denn wie Demi gegenüber Jimmy Fallon (50) in der "The Tonight Show" ausplauderte, sind sie schon eine Weile mit der Trauung beschäftigt. "Wir haben uns im Dezember verlobt und uns etwa einen Monat später mit einem Hochzeitsplaner getroffen. Ich wollte der Sache voraus sein, denn ich will nicht, dass es sich wie Arbeit anfühlt", betonte sie.

Instagram / jutesmusic Demi Lovato und Jutes im März 2024

Instagram / ddlovato Demi Lovato mit ihrem Verlobten Jutes

