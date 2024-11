Freundschaft gekündigt: Das sagt Sam Dylan über Theresia

Theresia Fischer (32) hat Sam Dylan (33) nach der Teilnahme bei Das Sommerhaus der Stars die Freundschaft gekündigt. Promiflash hat bei dem Realitystar nachgefragt, was er dazu sagt. "Theresia hat mir ja die Freundschaft gekündigt. Da bin ich natürlich supertraurig drüber, ich würde aber kein schlechtes Wort über sie verlieren", stellt Sam klar. Sie habe ihm auch schon in einer Sprachnachricht erklärt, dass für sie gar nicht geht, was er den O-Tönen gesagt habe. Daraufhin habe er geantwortet: "Theresia, es ist nicht böse gemeint, ich mag dich als Mensch und weiß dich super zu schätzen. Aber du merkst es vielleicht nicht, weil du verliebt bist, aber [...] der Stefan manipuliert dich. Der redet immer so lange auf dich ein", erklärt er.

Für Sam ist Theresias Partner Stefan Kleiser der ausschlaggebende Grund, warum die beiden TV-Stars nicht mehr befreundet sind. Der Prince Charming-Star steht aber zu seinen Worten. "Ich weiß sie super zu schätzen, aber was für ein Freund wäre ich, wenn ich dazu nichts sagen würde und das ausblenden würde. [...] Das, was ich in den O-Tönen gesagt habe, da stehe ich auch heute noch zu. Und ich hoffe, sie sieht das irgendwann", betont Sam im Promiflash-Interview.

Vor wenigen Tagen hatte die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin auf Instagram verkündet, dass die Freundschaft zwischen ihr und Sam Geschichte sei. "Nicht nur bei Insta gelöscht, sondern auch aus meinem Leben! Für immer!", schrieb sie in ihrer Story. Zuvor ging es in der neuen Folge vom Sommerhaus ziemlich zur Sache – Sams Freund Rafi Rachek (34) ging auf Stefan los und beleidigte ihn.

RTL Sam Dylan und Theresia Fischer im "Sommerhaus der Stars", 2024

RTL Theresia Fischer und ihr Freund Stefan im "Sommerhaus der Stars" 2024

