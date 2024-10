Einer zu viel? Rafi beleidigt Stefan im Sommerhaus heftig

Das war ein Aussetzer, der Konsequenzen haben könnte. Eigentlich saßen die Sommerhaus der Stars-Kandidaten einen Abend mal in gemütlicher Runde im Wohnzimmer. Nachzügler Lorik Bunjaku (28) ist neugierig und fragt Theresia Fischer (32) und ihren Stefan nach deren Liebesleben und ihrem Altersunterschied. Rafi Rachek (34) fühlt sich offenbar zu einem unüberlegten Kommentar bewogen und schleudert in Richtung des Zahnarztes: "Was? Bist du ein Kinderf*cker, oder was?" Der Satz scheint scherzhaft gemeint, aber im Raum herrscht kurz entsetzte Stille. Rafi bemerkt, dass das einer zu viel war und entschuldigt sich. Für Stefan ist die Situation aber alles andere als lustig. "Er hat sich zwar sehr schnell entschuldigt, aber dass man das überhaupt sagen kann, da mache ich mir schon ein bisschen Gedanken drüber – was für ein Mensch ist das eigentlich?"

Theresia und Stefan trennt einen Altersunterschied von etwa 26 Jahren. Für die beiden gar kein Problem. Dass sie ein eingespieltes Team sind, konnten sie im Sommerhaus schon beweisen. Doch in ausgerechnet diesem unangenehmen Moment hielt Theresia sich zurück. Statt einzugreifen, brachte sie den Alkohol weg und zog sich in die Küche zurück. "Ich wollte das in dem Moment überspielen", erklärt das Model. Sehr zu Stefans Enttäuschung, wie er betont: "Das fand ich ein bisschen schade. [...] Dann bräuchten wir aber eigentlich auch, dass du zumindest eine Stimme dazu hast." Rafi bekommt derweil einen Rüffel von seinem Freund Sam Dylan (33). Der nimmt ihn beiseite und schimpft: "Das ist kein Scherz! Diese Scherze machst du doch auch nicht zu Hause!"

Dass Rafis verbale Entgleisung womöglich nicht ohne Konsequenzen bleiben wird, deutete Stefan im Netz aber bereits an. Bei Instagram bezieht er zu dem Vorfall Stellung. Er habe schon überlegt, Anzeige zu erstatten und sich juristischen Beistand gesucht. Derartige Beleidigungen gingen nicht nur gegen ihn persönlich, sondern seien auch rufschädigend, so der Mediziner. "Ich fühle mich zutiefst verletzt und beleidigt. [...] Das ist beschämend, unter jeglicher Gürtellinie und völlig aus dem Nichts hat er das gesagt", betont Stefan in seiner Story.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Stefan Kleiser und Theresia Fischer, 2024

Anzeige Anzeige

RTL Stefan Kleiser bei "Das Sommerhaus der Stars", 2024

Anzeige Anzeige