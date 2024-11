Frühere Miss Schweiz wirft Donald Trump Belästigung vor

Die Schlagzeilen rund um Donald Trump (78) kurz vor der anstehenden Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten reißen nicht ab! Immer wieder erheben Frauen schwere Anschuldigungen gegen den Ex-Präsidenten. Nun erweiterte sich die Liste um ein weiteres mutmaßliches Opfer: Die ehemalige Miss Schweiz, Beatrice Keul, wirft dem Politiker vor, sie belästigt und begrapscht zu haben. Der Vorfall soll sich 1993 ereignet haben, als Donald sie in eine Suite im New Yorker Plaza Hotel eingeladen hatte. "Jahrelang habe ich nicht darüber gesprochen. Ich habe versucht, alles zu verdrängen und habe einfach weitergemacht. Amerika und Trump hatten einen enormen Ruf, alle bewunderten das Land und ihn. Ich fühlte mich verletzt und schockiert, dass so etwas möglich war", erklärte Beatrice in einem Interview mit 20 Minuten.

Beweise für den angeblichen Vorfall gibt es keine. Eine Pressesprecherin des 78-Jährigen nahm bereits Stellung zu den Vorwürfen gegenüber Daily Mail und dementierte diese vehement. "Falsche Anschuldigungen wie diese sind ein Bärendienst für Frauen, die wirklich Opfer von Übergriffen geworden sind, wie die Frauen in Doug Emhoffs Vergangenheit", erklärte sie gegenüber dem Newsportal und spielte damit auf die Affäre in erster Ehe von Doug Emhoff, dem Ehemann von US-Vizepräsidentin Kamala Harris (60), an.

Auch weitere mutmaßlich betroffene Frauen haben sich gemeldet – darunter das ehemalige Model Stacey Williams. Sie wirft dem Unternehmer vor, sie im Jahr 1992 unsittlich berührt zu haben. "Trump zog mich an sich und begann, mich zu befummeln. Er legte seine Hände auf meine Brüste, Taille und meinen Hintern – ich erstarrte", schilderte die heute 56-Jährige den vermeintlichen Vorfall in einem Video auf X.

Getty Images Vize-Präsidentin Kamala Harris mit ihrem Ehemann Doug Emhoff, Oktober 2024

Getty Images Donald Trump, ehemaliger US-Präsident