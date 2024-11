Kim Kardashians Albino-Alligator-Kostüm begeistert die Fans

Ist das wirklich Kim Kardashian (44)? Anlässlich Halloween präsentiert der TV-Star jetzt eine krasse Verwandlung auf Instagram: Die Aufnahmen zeigen Kim als eine sexy, reptilienähnliche Kreatur, die sie in ihrer Bildunterschrift als "Albino-Alligator" bezeichnet. Dafür trägt die Unternehmerin einen hautengen Anzug, der ihre Kurven perfekt betont. Während ihre dunklen Haare komplett unter der Maske verschwinden, wird ihr Look mit langen, spitzen Krallen sowie einem langen, mit Stacheln übersäten Schwanz vervollständigt.

Und wie kommt die Transformation bei ihren Fans an? Die scheinen komplett aus dem Häuschen zu sein! "Wow, das beste Kostüm, das ich je gesehen habe", kommentiert ein faszinierter Nutzer Kims Beitrag, während ein anderer anmerkt: "Das ist der Wahnsinn!" Darüber hinaus drücken viele Follower ihre Begeisterung mit Flammen-Emojis und Smileys mit Herzaugen aus. "Ich kann mir nur ansatzweise vorstellen, wie viel Arbeit das gewesen sein muss, [...]. Kim liefert immer ab", betont außerdem ein User.

Bei ihrem Kostüm handelt es sich aber nicht um die einzige sexy Sache, die die 44-Jährige in den vergangenen Tagen im Netz zeigte. Erst kürzlich gab sie ihren Fans einen Einblick in die Fitnessroutine, mit der sie ihren Körper topfit hält – und sah dabei fantastisch aus. In einem Video in ihrer Story war Kim beispielsweise beim Klimmzüge- oder Sit-ups-Machen zu sehen und trug dabei ein blaues Sport-Set, bestehend aus einem Top und Shorts, die ihre Kurven betonten.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Reptilien-Kostüm, Oktober 2024

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian während ihres Work-outs, Oktober 2024

