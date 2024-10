Kim Kardashian postet heiße Videos ihrer Fitnessroutine

Neben ihren Reality-TV-Shows und ihren Unternehmen ist Kim Kardashian (44) auch bekannt dafür, eine tolle Figur zu haben. Um sich in seinem Körper wohlzufühlen, legt sich der TV-Star ordentlich ins Zeug – und gibt seinen Instagram-Followern jetzt einen Einblick in seinen Fitnessplan! In ihrer Story teilt Kim mehrere Videos, in denen sie beispielsweise Klimmzüge oder auf einer Yogamatte liegend Sit-ups macht. Abgesehen davon, dass die Influencerin währenddessen unglaublich routiniert wirkt, sieht sie auch noch fantastisch aus: Sie trägt ein blaues Sport-Set bestehend aus einem Top und Shorts, die ihre Kurven betonen.

Zu Kims Trainingsplan gehört neben dem Work-out aber noch etwas anderes. In einer Aufnahme, die sie bei einer Session an der Kraftmaschine zeigt, ist zu sehen, dass sie sich währenddessen ein bisschen Fernsehunterhaltung gönnt: Die 44-Jährige guckt eine Folge "Love Is Blind: Habibi", ein arabischsprachiges Spin-off der Datingshow Liebe macht blind. Doch das ist nicht alles: Sie holt sich außerdem ein wenig mentale Unterstützung von einem Freund, dem berühmten Modefotograf Mert Alas.

Die vierfache Mama ist allem Anschein nach also ein Profi, was den Sport angeht. In einer Sache scheint sie aber eher kein Naturtalent zu sein. Wie ihre Tochter North West (11) kürzlich in einem gemeinsamen Gespräch mit ihrer Mama verriet, lassen Kims Kochkünste zu wünschen übrig. "Du hast schon lange nicht mehr für uns gekocht. Das letzte Mal war vor zwei [Jahren an] Halloween", offenbarte der Promispross im Interview Magazine, bevor sich die The Kardashians-Darstellerin als "one-trick pony" bezeichnete – was bedeutet, dass sie nur einzelne Gerichte gut beherrscht.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian während ihres Work-outs, Oktober 2024

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und North West

