König Charles und Camilla gönnen sich Luxusurlaub in Indien

König Charles III. (75) und Königin Camilla (77) erholten sich von ihrer zehntägigen Reise durch Australien in einem Luxushotel in Indien! Ein kurzer Zwischenstopp auf dem Rückweg nach Großbritannien führte das royale Ehepaar zur exklusiven Soukya-Anlage nahe Bangalore, die für ihre Programme im Bereich Wellness und Ayurveda bekannt ist. Wie der Königspalast laut MailOnline bestätige, verbrachten die beiden einige erholsame Tage in dem Resort, in dem eine Woche pro Person rund 3.600 Euro kostet.

Das Luxushotel Soukya ist bekannt für seine ganzheitlichen Gesundheitsprogramme und ayurvedischen Behandlungen. Laut dem Online-Magazin begannen Charles und Camilla ihre Tage mit morgendlichem Yoga, gefolgt von Wellness-Anwendungen und einer vegetarischen Mahlzeit. Nachmittags habe es dann noch eine Runde Wellness-Behandlungen geben, worauf Meditation sowie ein Dinner folgte – um 21 Uhr sei es für das königliche Ehepaar ins Bett gegangen. Für den Monarchen und seine Frau ist es nicht das erste Mal in dem Resort: Bereits in der Vergangenheit waren sie schon mehrmals vor Ort, und auch dieses Mal genossen sie die entspannende Atmosphäre und die naturheilkundlichen Therapien unter der Leitung von Dr. Issac Mathai.

Camilla sei bereits vor ihrem Australien-Trip für ein paar Tage in dem indischen Luxushotel gewesen. Wie Dr. Issac Mathai gegenüber The Independent erzählte, sei sie großer Fan der Wellness-Behandlungen. "Sie verpasst keine einzige morgendliche Yogastunde und nimmt fleißig an allen Behandlungen teil, die wir für sie arrangieren", betont er. König Charles sei außerdem so begeistert von dem Essen im Soukya, dass er vorgeschlagen habe, die Köche des Palastes nach Indien zu fliegen, damit sie die Zubereitung der Spezialitäten im Hotel lernen können.

Getty Images Königin Camilla und König Charles bei ihrer Samoa-Reise 2024

Getty Images Königin Camilla und König Charles, Oktober 2024

