Kourtney Kardashian und Travis begeistern als "Addams"-Paar

Ganz Hollywood ist im Halloween-Fieber! Auch Kourtney Kardashian (45) und ihr Ehemann Travis Barker (48) haben sich offenbar anstecken lassen. Auf Instagram präsentieren die The Kardashians-Bekanntheit und der Blink182-Drummer nun stolz ihr diesjähriges Pärchenkostüm. Ein Schwarz-weiß-Clip zeigt die beiden verkleidet als Morticia und Gomez Addams – angelehnt an die beliebte Horrorkomödie "The Addams Family". In dem Video trägt Kourtney eine tiefschwarze Perücke und ein Kleid mit Rosenmuster, während Travis in einem gestreiften Anzug und mit zurückgekämmter dunkler Perücke beeindruckt. Gemeinsam tanzen sie in einem gruselig dekorierten Esszimmer. "Wie lange ist es her, dass wir Walzer getanzt haben?", schreibt Kourtney humorvoll zu dem Post.

Die Fans zeigen sich von dem kreativen Paarkostüm begeistert. "Der Preis für das beste Halloween-Pärchenkostüm geht an Kourtney und Travis", lautet einer der vielen positiven Kommentare unter dem Beitrag. Doch zahlreiche User scheinen sich für ein ganz anderes Thema zu interessieren: "Bist du wieder schwanger?", fragt sich nicht nur ein Fan des Realitystars. Doch es lassen sich auch andere Stimmen finden. "An alle, die fragen, ob sie schwanger ist. Sie bekam vor nicht einmal einem Jahr ein Baby. Lasst sie und ihren schönen Körper in Ruhe", schreibt eine Nutzerin beschützend.

So durften sich Kourtney und Travis vor circa einem Jahr über die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes, Sohnemann Rocky (1), freuen. Nun können die frisch gebackenen Eltern das erste Halloween mit ihrem neuesten Familienzuwachs feiern – und das tun sie ganz offensichtlich gebührend. Wie Kourtney vor wenigen Tagen auf Instagram teilte, bekam auch der kleine Rocky ein Kostüm: Auf einem Schnappschuss spielt er als Fledermaus verkleidet vor einem Bücherregal.

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker, Januar 2024

Instagram / kourtneykardash Rocky Thirteen Barker, Oktober 2024

