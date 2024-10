So niedlich sind die Halloween-Kostüme der Kardashian-Kinder

Halloween steht vor der Tür – und natürlich lässt es sich die Kardashian-Jenner-Familie auch in diesem Jahr nicht nehmen, ihre Fans mit kreativen Kostümen zu verzaubern. Während noch nicht bekannt ist, als was sich Kim (44), Khloé (40), Kourtney (45) und Co. verkleiden, geben die Kleinsten des Clans schon mal einen Vorgeschmack. Kourtneys neuster Familienzuwachs, Sohnemann Rocky (1), den sie zusammen mit ihrem Ehemann Travis (33) Barker hat, feiert sein erstes Halloween als kleine Fledermaus. Das zeigte vor wenigen Tagen ein Instagram-Foto der stolzen Mutter.

Auch Khloés jüngster Sprössling Tatum (2) ist offenbar ein großer Halloween-Fan. Der zweijährige Sohn des NBA-Stars Tristan Thompson (33) war in diesem Jahr bereits in zwei Kostümen im Netz zu sehen. Wie Khloé auf ihrem Snapchat-Profil teilte, verkleidete sie ihren Sohnemann vor wenigen Tagen als niedlichen Kürbis. Auf einem Foto schaut er mit dickem Kürbisbauch und passendem Hut schüchtern in die Kamera. Auf einem weiteren Schnappschuss sitzt der Kleine, stolz als Frankenstein verkleidet, auf einem Deko-Kürbis.

Auch Kylie Jenner (27) hält die Tradition ihrer Schwestern aufrecht. Ihr Sohn Aire (2), den sie gemeinsam mit dem US-amerikanischen Rapper Travis Scott hat, verkleidete die Influencerin als kleinen Minion. Angelehnt an den Film "Ich – Einfach unverbesserlich" bestand sein Kostüm aus einem gelb-blauen Hosenanzug. Sogar ihr Hund war im passenden Kostüm angezogen. "Wir sind wieder mal ganz besessen von den Minions", schrieb sie zu einer Aufnahme von Aire in ihrer Instagram-Story.

Instagram / kourtneykardash Rocky Thirteen Barker, Oktober 2024

Instagram / kyliejenner Aire Webster zu Halloween 2024

