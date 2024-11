Mike Tindall erzählt, wie normal die britischen Royals sind

Mike Tindall (46) enthüllt in seinem Buch, dass das Leben in der königlichen Familie "nichts mit Downton Abbey zu tun" habe. Der ehemalige Rugby-Star und Ehemann von Zara Tindall (43), der Enkelin der verstorbenen Königin Elizabeth II., berichtet, dass das Familienleben der Royals viel entspannter und normaler sei, als man erwarten würde. In seinem neuen Buch "The Good, the Bad & the Rugby – Unleashed", das er zusammen mit James Haskell (39) und Alex Payne veröffentlichte, teilt Mike persönliche Anekdoten und gibt Einblicke hinter die Kulissen des königlichen Alltags.

Mike erzählt, dass er und Zara oft gemeinsam mit der Königin Pferderennen im Fernsehen schauten – genau wie viele andere Menschen es mit ihren Großmüttern tun. Er beschreibt auch die entspannten Mittagessen, bei denen die Familie zu Picknicks in die schottischen Highlands aufbrach. "Ihr Leben war nicht wie eine Episode von 'Downton Abbey', mit langen Tafeln und jeder immer in feiner Garderobe", betont er. Stattdessen seien es ganz normale Familientreffen gewesen, bei denen man einfach Zeit miteinander verbrachte. Wenn er mit seiner Frau zu Besuch war, gab es Tee und Kekse, keine großen Tablets mit ausgefallenen Fruchttartes und Scones. Er beschreibt zudem, dass ihm das Einheiraten in die königliche Familie "ziemlich einfach" fiel, da ihm stets Freundlichkeit entgegengebracht wurde und er selbst ebenfalls freundlich war. Er sei - im Gegensatz zu den Behauptungen von Herzogin Meghan - von Anfang an akzeptiert worden.

Mike traf die damalige Königin zum ersten Mal, als er erst 13 Jahre alt war, lange bevor er Teil der royalen Familie wurde. Er erinnert sich daran, wie er Jahre später nervös war, als er neben ihr saß, und bedauert heute, ihr nicht mehr Fragen gestellt zu haben. Mike und Zara sind seit 13 Jahren verheiratet und haben drei Kinder: Mia (10), Lena (6) und Lucas. Trotz ihrer königlichen Verbindungen führen sie außerhalb der Medienpräsenz ein bodenständiges Leben. So zeigt Mike ein Bild des damaligen Herzogs von Edinburgh (✝99) mit seiner Tochter Mia, die vor einer Holzhütte sitzen und zusammen essen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Zara und Mike Tindall und ihre Tochter Mia, März 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Mike und Mia Tindall hinter Herzogin Kate, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte

Anzeige Anzeige