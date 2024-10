Reich ohne Royals: So bauten Zara und Mike Tindall Imperium

Zara (43) und Mike Tindall (45) sind Teil des britischen Königshauses, leben aber komplett autark von den Geschäften des Palastes. Ihr Vermögen haben die beiden sich ganz ohne Hilfe der Gelder, mit denen die Royals finanziert werden, aufgebaut. Aber wie haben es die beiden geschafft, ohne die Monarchie geschäftlich erfolgreich zu sein? Laut The Sun sind vor allem Sponsorenverträge, Werbemaßnahmen und unternehmerische Investitionen dafür verantwortlich, dass Zara und Mike sich ein großes Vermögen aufbauen konnten. Geschätzt sollen der ehemalige Rugby-Profi und die Lieblingsenkelin von Queen Elizabeth (✝96) rund 36 Millionen Euro besitzen. Allerdings wird es ihnen Experten zufolge besonders bei Sponsoren wohl einen Vorteil verschafft haben, dass sie mit der königlichen Familie verwandt sind.

Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass Zara und Mike beim britischen Volk offenbar einen sehr guten Ruf genießen. Die beiden präsentieren sich bei öffentlichen Auftritten und auch im Netz meist sympathisch und nahbar. Anders als die größtenteils eher zurückhaltenden Royals zeigen sie ganz offen, wie verliebt sie sind, posten Kuschelfotos und turteln öffentlich. Dennoch sind sie der Königsfamilie eng verbunden. Das Paar soll vor allem zu Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42) eine enge Verbindung haben. Ein Insider offenbarte vor wenigen Wochen gegenüber Us Weekly, dass Zara für ihren Cousin William eine besonders wichtige Bezugsperson sei. Die 43-Jährige sei "so etwas wie eine große Schwester, die William nie hatte".

Wie anders das Leben von Mike und Zara ist, bewies vor allem der TV-Auftritt des Ex-Sportlers vor etwa zwei Jahren: 2022 nahm er an der britischen Version des Dschungelcamps teil, "I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!". Der Brite schaffte es in der Show sogar bis auf den vierten Platz. Nur wenige Stunden nach seinem Auszug meldete Mike sich auf Instagram zurück, indem er ein Selfie mit seiner Zara postete. "Wiedervereint. Zurück in der Normalität ist es endlich Zeit zu essen. Danke für all die lieben Nachrichten. Es war der Hammer", freute sich der 45-Jährige.

Getty Images Zara Tindall und Prinz William im Juni 2024

ActionPress Zara Tindall und Mike Tindall beim Cheltenham Festival Gold Cup Day 2024

