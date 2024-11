Nach Baby-News: Gisele Bündchen pausiert vorerst ihre Arbeit

Gisele Bündchen (44) soll momentan mit ihrem dritten Kind schwanger sein. Auch wenn sich das Topmodel bisher noch nicht persönlich zu den Gerüchten gemeldet hat, sprechen diverse Schnappschüsse seiner Figur Bände. Um sich und ihr Ungeborenes zu schützen, tritt Gisele nun bei der Arbeit kürzer, wie Insider gegenüber TMZ verraten. Seit ihrem letzten Projekt Anfang Oktober zog sich die Partnerin von Joaquim Valente (34) wohl vollständig zurück und nimmt sich nun eine Auszeit vom Rampenlicht.

So war Gisele in der Modewelt bis zu ihrem vorläufigen Rückzug zwar noch aktiv, lehnte aber eine Einladung zur Victoria's Secret-Fashionshow in New York City ab. Der Insider verrät weiter, dass die 44-Jährige so lange auf ihre Rückkehr in die Öffentlichkeit warten will, bis sie wieder zu 100 Prozent fit ist. Zudem will der Informant wissen, dass sich Gisele bereits zwischen dem fünften und sechsten Schwangerschaftsmonat befindet. Das Geschlecht ihres Babys wollen die werdenden Eltern aber wohl erst wissen, sobald ihr Kind das Licht der Welt erblickt hat.

Gisele ist bereits zweifache Mutter. Gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Tom Brady (47) durfte sie sich über die Geburten von Benjamin (14) und Vivian Lake (11) freuen. Sie selbst hat noch nicht bestätigt, dass sie in freudiger Erwartung ist, aber ein Insider verriet am Montag gegenüber People: "Gisele und Joaquim sind glücklich über diesen neuen Lebensabschnitt und freuen sich darauf, ein friedliches und liebevolles Umfeld für die ganze Familie zu schaffen." Seit vergangenem Jahr führen das brasilianische Model und der Jiu-Jitsu-Trainer eine Beziehung und krönen ihre Liebe nun offenbar mit einem Baby.

Anzeige Anzeige

MEGA Gisele Bündchen und Joaquim Valente, Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige