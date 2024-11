Offene Beichte: Shawn Mendes hatte Angst vor Drogensucht

Shawn Mendes (26) sorgte im Jahr 2022 bei seinen Fans für Sorgenfalten, als er nach nur sieben Konzerten seine geplante Welttournee abrupt absagte und bekannt gab, dass er eine Pause für seine mentale Gesundheit benötige. Eine Erklärung für seine Pause bietet er jetzt im Interview mit New York Times: Shawn offenbart, dass er fast von Drogen und Alkohol überwältigt wurde, bevor er die Notbremse zog. "Ich dachte mir, ich werde nicht dieselbe Geschichte neu schreiben, die schon tausendmal von Musikern und Künstlern geschrieben wurde, die nicht damit umgehen können und mehr Drogen und Alkohol nehmen, bis es zu viel wird", erklärt er.

Im Interview gibt er zu, dass er während seiner "Wonder World Tour" einen Tiefpunkt erreicht hatte. "Die Shows konnte ich durchstehen und etwas Schönes darin finden... Aber wenn ich von der Bühne ging, erkannte ich mich selbst nicht mehr. Ich war eine Hülle – wie ein Gespräch mit einer Wand", erinnert er sich. Er bemerkte, dass er vor und nach seinen Auftritten trank und rauchte. Er habe sich damals entschlossen, diesem Verhalten schnell den Riegel vorzuschieben: "Das mache ich nicht. Ich mache eine harte Kehrtwende." Nach der Absage seiner Tour wandte er sich mit einer emotionalen Botschaft an seine Fans und begann eine Therapie, um sich auf seine Genesung zu konzentrieren.

Shawn ist bekannt für seine Offenheit und Ehrlichkeit gegenüber seinen Fans. Erst vor wenigen Tagen teilte er bei einem Konzert mit seinen Anhängern, dass er immer noch dabei sei, seine Sexualität zu ergründen. "Ich denke, es ist irgendwie albern, weil ich finde, dass Sexualität so eine wunderschön komplexe Sache ist, und es ist so schwer, sie einfach in Schubladen zu stecken. Und es fühlte sich immer wie ein solcher Eingriff in etwas sehr Persönliches an", erklärte er laut Daily Mail seinem Publikum.

Getty Images Shawn Mendes, Sänger

Getty Images Shana Mendes, Sänger