Nach Gerüchten: Shawn Mendes spricht über seine Sexualität

Shawn Mendes (26) überraschte während eines Auftritts seiner "For Friends and Family Tour" in Colorado seine Fans mit einer ehrlichen Rede über seine Sexualität. Inmitten seines Konzerts am Red Rocks Amphitheatre sprach der kanadische Sänger über die ständigen Gerüchte und Spekulationen um seine sexuelle Orientierung, denen er seit Beginn seiner Karriere ausgesetzt ist. Shawn sagte, dass er immer noch dabei sei, seine eigene Sexualität zu erforschen. "Sexualität ist so eine wunderschön komplexe Sache, und es ist schwer, sie in Schubladen zu stecken", erklärte der Sänger dem Publikum wie Daily Mail berichtet. Er bat darum, einfach menschlich sein und fühlen zu dürfen.

Während er seinen neuen Song "The Mountain" performte, teilte Shawn den Zuhörern mit, dass das Schreiben dieses Liedes ihm geholfen habe, seine Gefühle auf eine persönliche Weise auszudrücken. Für ihn sei es wichtig, sich selbst gegenüber ehrlich zu sein und diese Ehrlichkeit auch mit seinen Fans zu teilen. Mendes verriet in einem nachdenklichen Moment auf der Bühne, dass er seit dem Beginn seiner Karriere mit gerade einmal 15 Jahren viele Dinge nicht erleben konnte, die für Jugendliche in seinem Alter normal wären. Seine Offenheit wurde vom Publikum mit großem Applaus aufgenommen, und viele Fans äußerten in den sozialen Medien ihre Unterstützung und Bewunderung für seine Worte.

Bereits 2018 hatte er sich in einem Interview mit Rolling Stone über den Druck geäußert, öffentlich mit Frauen gesehen zu werden. Er sagte: "Ich dachte mir: Ihr habt so ein Glück, dass ich nicht wirklich schwul und voller Angst bin, mich zu outen. Das ist etwas, das Menschen umbringt. So sensibel ist das." Shawn betonte laut Just Jared, dass solche Gerüchte gefährlich und verletzend sein können und dass es wichtiger sei, sich auf die Musik zu konzentrieren als auf die Sexualität einer Person. Shawn, der als Teenager durch Plattformen wie YouTube und Vine berühmt wurde, hat seitdem vier erfolgreiche Studioalben veröffentlicht und zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Erst kürzlich kündigte er auch einen Konzertfilm zu seinem Album an.

Getty Images Shawn Mendes im September 2024

Getty Images Shawn Mendes bei den MTV Video Music Awards, September 2024

