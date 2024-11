So einfallsreich waren Looks auf Heidi Klums Halloweenparty

Am 31. Oktober stand die alljährliche Halloweenparty von Heidi Klum (51) im Kalender diverser Stars. Für diesen gruseligen Anlass warfen sich die prominenten Gäste besonders in Schale und präsentierten sich in außergewöhnlichen, lustigen und schaurigen Kostümen. Nicole Scherzinger (46) zeigte sich in einem edlen, schwarzen Satinkleid – allerdings barfuß und blutverschmiert. Aus dem Hals und dem Haaransatz der Sängerin flossen Unmengen von Kunstblut. Der US-amerikanische YouTuber Joey Graceffa schlüpfte kurzerhand in die Rolle des Mr. Tumnus aus den Filmen "Die Chroniken von Narnia", während sich Jonathan Cheban (50) als Karl Lagerfeld (✝85) verkleidete.

Auch Heidis Tochter Leni Klum (20) war kaum wiederzuerkennen. Das Nachwuchsmodel zeigte sich als gruseliges Alien mit weißem Körper. Ihr Leder-Outfit bestand aus einer Corsage, Overknee-Stiefeln und einer eng anliegenden Hose. Gemeinsam mit Bill Kaulitz (35) posierte Leni vor den Fotografen und ergänzte seinen Look vorzüglich. Der Frontmann von Tokio Hotel ging nämlich als das Universum, wie er vor kurzer Zeit schon verriet. "Ich gehe als Universum. Ich war wieder ganz bescheiden", scherzte er gegenüber der Deutschen Presse-Agentur und fügte hinzu: "Tom meinte auch zu mir: 'Ach ja, man hätte ja auch ein Stern oder ein Planet sein können.' Ich habe gesagt: 'Nein, ich bin das ganze Universum'."

Natürlich zeigte sich auch die Gastgeberin wieder in einem spektakulären Kostüm. Heidi und Tom präsentierten sich in einem E.T.-Partnerkostüm und zogen damit alle Blicke auf sich. Viele Betrachter dürften allerdings über den Anblick des Models gestolpert sein. Denn Heidis Kopf steckte nicht in E.T.s Kopf, sondern im Hals des Außerirdischen! Bei genauer Betrachtung sind die Augen sowie der Mund der 51-Jährigen hinter dem faltigen Hals der Figur zu erkennen. Aber warum fiel die Kostümwahl auf E.T.? "Ich fand E.T. so niedlich und wie er herumzappelte und all die Momente, in denen E.T. sich mit einer Perücke verkleidete und alles, also dachte ich, es würde Spaß machen, E.T. zu werden und vor allem zwei zu sehen", erklärte Heidi gegenüber People.

