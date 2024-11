"Bachelorette"-Martin erklärt: Er ist nicht frauenfeindlich

Martin Michelius musste nach seiner Lästerattacke gegen Konkurrentin Luna bei Die Bachelorette viel Kritik einstecken. Auf der Halloweenparty von Denise Merten (34) erklärt er im Promiflash-Interview, wie er heute dazu steht: "In der Show wurde viel gesagt, dass die Frauen es immer sehr schwer haben im Leben. Es wurde sehr dramatisiert, aber ich habe gegen keinen was. Ich bin nicht frauenfeindlich, ich hatte selbst Freundinnen, habe schwule Freunde, also von daher bin ich offen."

Dass sich die Situation um Martin so zugespitzt hat, liege vor allem an einer Sache: Dem Schnitt. "Ich glaube, wenn man mich näher kennenlernt und auch außerhalb der Show, bei der nur ein bisschen gezeigt wird und genau die Szenen zusammengeschnitten werden, dann versteht man das glaube ich ein bisschen anders", erzählt Martin im Gespräch mit Promiflash.

Doch wofür musste der Bayer überhaupt Hate einstecken? In einer Nacht der Rosen ärgerte er sich darüber, dass Stella (27) Kandidatin Luna weiterlies und dafür seinen Kumpel Markus nach Hause schickte. "Wir sind hier im Zirkus, Alter. Ich sag's euch", beschwerte er sich und fügte hinzu: "Kommt mit 1,50 Meter weiter. Ich schwöre es dir. Sorry, dass ich oberflächlich bin, aber dann ist das hier echt eine Freakshow." Damit spielte er auf Lunas Körpergröße an und führte aus, dass sie "nicht sportlich" sei.

RTL "Die Bachelorette"-Teilnehmer Martin Michelius, 2024

RTL "Die Bachelorette"-Teilnehmerin Luna

