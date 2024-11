Diese Stars sind bei der fünften "You"-Staffel mit dabei

You – Du wirst mich lieben kehrt mit einer fünften und letzten Staffel zurück – und im Cast gibt es neue und bekannte Gesichter! Die Staffel handelt von Joe Goldbergs Rückkehr nach New York mit seiner Partnerin Kate Lockwood, nachdem er zuvor in London für ziemlich viel Wirbel gesorgt hatte. Dort freundete er sich mit einer reichen Freundesgruppe an, von denen einige starben – oder von Joe ermordet wurden. Der gefährliche Buchhändler wird natürlich wieder von dem Gossip Girl-Star Penn Badgley (38) verkörpert. Auch Kate ist ein Teil der neuen Staffel und wird wie zuvor von Charlotte Ritchie (35) gespielt.

Doch im Cast gibt es auch einige "You"-Neulinge. Eine davon ist Madeline Brewer (32), bekannt aus The Handmaid's Tale, die dem Cast mit der Rolle Bronte beitritt und mit Joe in seinem Buchladen arbeitet. Die Figur soll laut Netflix aufgrund ihrer gemeinsamen Liebe zur Literatur eine tiefe Verbindung zum Hauptcharakter entwickeln und Joe dazu bringen, sein Leben infrage zu stellen. Griffin Matthews wird den Schwager des Stalkers spielen, der von der Lockwood-Familie nie wirklich akzeptiert wurde. Die Pitch Perfect-Bekanntheit Anna Camp (42) wird es sogar im Doppelpack geben: Sie verkörpert die Zwillingsschwestern Reagan und Maddie Lockwood – Joes Schwägerinnen, die wohl ganz schön manipulativ sein sollen.

Auf einen Star freuen sich die Fans aber besonders – und zwar soll eine bekannte Schauspielerin in der Staffel ein Comeback feiern! Gerüchten zufolge könnte dies Jenna Ortega (22) mit ihrer Rolle als Ellie Alves sein. Während des Netflix-Events erklärte Penn, dass es viele lose Enden aus Joes Vergangenheit gibt, woraufhin Clips eingeblendet wurden, die unter anderem Ellie zeigten. Offiziell bestätigt wurde die Rückkehr der Wednesday-Darstellerin allerdings noch nicht und auch das Erscheinungsdatum der letzten Staffel ist bislang nicht bekannt. Die Dreharbeiten sollen aber bereits seit August abgeschlossen sein – lang kann es also nicht mehr dauern.

Getty Images Anna Camp, Schauspielerin

Getty Images Jenna Ortega bei der Premiere von "Scream VI"

