Diesen Luxus gönnt sich Khloé Kardashian in ihrem Zuhause

Khloé Kardashian (40) hat versehentlich bisher unbekannte Einblicke in ihr 15,6-Millionen-Euro-Anwesen in Hidden Hills, Kalifornien, gewährt. In einem Instagram-Post posiert sie neben einem privaten Golfcart der Marke Club Car, das sie nutzt, um sich auf ihrem riesigen Grundstück fortzubewegen und ihre Familie in der Nachbarschaft zu besuchen. Außerdem ist auf einem Bild der Unternehmerin eine Pac-Man-Videospielmaschine zu sehen, während ihr Sohn Tatum für Halloween posiert.

Die Pac-Man-Videospielmaschine, die sich bei Khloés jüngstem Post in ein Bild geschlichen hat, ist für stolze 2.800 Euro zu haben – ein Luxus, den die Unternehmerin ihren Kindern gönnt. Der Golfwagen, an den sich die 40-Jährige im sexy Halloween-Kostüm lehnt, kostet etwa 18.500 Euro und ermöglicht es Khloé, schnell zu ihrer Mutter Kris Jenner (68) und ihren Schwestern Kim Kardashian (44) und Kylie Jenner (27) zu gelangen, die alle in derselben Wohnanlage leben. Das Pendeln zwischen den Villen, dem eigenen Schwimmbad und einem Spielhaus für die Kinder fällt damit nicht schwer. "Happy Halloween!!" schrieb Khloé auf Instagram zu den neuen Aufnahmen und fügte hinzu, dass sie sich schon auf die Weihnachtszeit freut.

Nach mehr als zweijähriger Bauzeit zog Khloé 2021 in ihr Traumhaus, nahm ihre Fans 2022 während einer Folge der Hulu-Realityshow ihrer Familie mit auf eine Haustour. "Es ist einfach so toll, dieses Haus endlich als greifbares Haus zu sehen", schwärmte sie damals. "Wir sind so aufgeregt, dass dies der Ort ist, an dem wir all unsere Erinnerungen schaffen und Wurzeln schlagen können." In den sozialen Medien zeigte sich Khloé seither mehrfach während ihrer Workouts im luxuriösen Heim-Fitnessstudio, das ein Rudergerät, Flachbildfernseher und endlos wirkende Spiegel umfasst. Zu ihrem Anwesen gehören außerdem eine übertrieben große und ultra-organisierte Speisekammer sowie ein eigenes Kino und der obligatorische begehbare Kleiderschrank.

