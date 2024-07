"Downton Abbey"-Prequel über Lady Violets Leben in Planung

Downton Abbey-Fans aufgepasst: Es könnte bald ein Prequel der beliebten Serie über die britische Adelsfamilie geben! Wie Daily Mail berichtet, soll dabei Lady Violet Crawleys, zuvor gespielt von Maggie Smith (89), Geschichte und ihr spannendes Liebesleben im Fokus stehen – einige ihrer Männer-Storys wurden bereits zuvor angerissen. Die Dowager Countess of Grantham galt vor allem wegen ihrer teils bissigen, sarkastischen und witzigen Sprüche als einer der Lieblingscharaktere vieler Fans. An diese Popularität wollen die Produzenten der Show nun offenbar anknüpfen. Bis jetzt ist aber noch nichts bestätigt.

Und wer soll in Maggies Fußstapfen treten und die junge Lady Violet verkörpern? Angeblich stehen schon einige Schauspielerinnen in der engeren Auswahl. So soll Viola Prettejohn, die Queen Elizabeth in jungen Jahren in The Crown gespielt hat, im Gespräch für die Rolle sein. Außerdem haben wohl auch House Of The Dragon-Star Emily Carey sowie Ella Purnell eine Chance auf den Job. Letztere hat gerade erst große Erfolge mit der Prime-Video-Show "Fallout" gefeiert, in der sie die Hauptrolle übernahm. Wann das "Downton Abbey"-Prequel in die Produktion und in den Dreh gehen soll, ist nicht bekannt.

"Downton Abbey" hatte über viele Jahre große Erfolge gefeiert und einige Preise gewonnen. Doch nach der sechsten Staffel war erst einmal Schluss – im Dezember 2015 wurde die letzte Folge der Show ausgestrahlt. Zur Freude vieler Fans wurden anschließend zwei Film-Adaptionen mit den geliebten Schauspielern veröffentlicht, in der denen Geschichte von Lady Mary, Branson, Anna und Co. weitererzählt wurde. Ein dritter Film ist auch bereits in Planung und soll am 12. September 2025 weltweit in die Kinos kommen.

Ella Purnell, Schauspielerin

Der Cast des "Downton Abbey"-Kinofilms 2019

