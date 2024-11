Kourtney Kardashian feiert Baby Rockys erste Schritte

Realitystar Kourtney Kardashian (45) und Ehemann Travis Barker (48) haben allen Grund zur Freude: Ihr kleiner Sohn Rocky hat seine ersten Schritte gemacht! Auf einem neuen Foto, das die stolze Mama auf Instagram geteilt hat, ist der fast einjährige Rocky zu sehen, wie er sich selbstständig an einem Bücherregal festhält. Gekleidet in einem schwarzen Einteiler, ganz im Gothic-Stil seiner Eltern, steht der kleine Mann auf seinen eigenen Füßen und erkundet neugierig seine Umgebung.

Die Fans von Kourtney waren begeistert von diesem persönlichen Einblick und fluteten die Kommentarspalte mit liebevollen Nachrichten und Bewunderung, wie schnell Rocky groß wird. Doch obwohl Kourtney und Travis ausgewählte Updates wie dieses teilen, sind sie sehr darauf bedacht, die Privatsphäre ihres Sohnes zu schützen. Deswegen wird sein Gesicht aktuell nicht öffentlich gezeigt.

In einer Episode von The Kardashians teilte Kourtney ihre Sorgen mit ihren Schwestern und gestand: "Ich bekomme ein bisschen Angst davor, nach Australien zu reisen. Rocky wurde noch nicht in der Öffentlichkeit gesehen, und in Kalifornien gibt es ein Gesetz, das besagt, dass die Paparazzi das Bild eines Babys verpixeln müssen, wenn wir sein Gesicht nicht zeigen." Sie fügte hinzu, dass sie sich in ihrer "glückseligen Babyblase" noch nicht bereit fühle, wieder in die Welt hinauszugehen. In Australien gäbe es das Gesetz nicht, und Paparazzi könnten Fotos ihres Sohnes einfach verkaufen.

Instagram / kourtneykardash Rocky Thirteen Barker, Oktober 2024

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, TV-Bekanntheit, mit ihrem Sohn Rocky

