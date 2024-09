Kourtney und Travis Barkers Sohn Rocky geht mit auf Tour

Kourtney Kardashian (45) und Travis Barker (48) sind mit ihrem Sohn Rocky auf großer Reise. Auf Bildern, die TMZ vorliegen, wurden die Turteltauben am Freitag gesehen, wie sie zusammen mit ihrem jüngsten Spross in den Tourbus von Travis' Band Blink182 einstiegen. Eingehüllt in einen braunen Strampler wurde Rocky liebevoll von seiner Mutter getragen, während der Musiker ihnen folgte. Für den nur wenige Monate alten Rocky ist es die erste große Tournee-Erfahrung mit seinen Eltern.

Rocky, der im November 2023 in Los Angeles das Licht der Welt erblickte, scheint sich bereits an das Leben auf Tour zu gewöhnen. In Kourtneys Instagram-Posts ist der Kleine schon mehrfach aufgetaucht, sei es in einem Mini-Raumschiff hinter der Bühne oder kuschelnd mit seinen Eltern nach einem Konzert. Das zeigt, wie wichtig der Familie die gemeinsame Zeit ist.

Kourtney und Travis sind seit Mai 2022 verheiratet. Die Reality-TV-Darstellerin und der Schlagzeuger teilen nicht nur ihre Leidenschaft für Musik, sondern auch ihre Liebe zu ihren Kindern. Beide bringen aus früheren Beziehungen bereits Kinder in ihre Patchwork-Familie mit. Kourtney ist Mutter von Mason (14), Penelope (12) und Reign (9), während Travis Vater von Landon (20) und Alabama (18) ist. Die Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Rocky hat das Familienglück nun perfekt gemacht.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, TV-Bekanntheit, mit ihrem Sohn Rocky

Getty Images Kourtney Kardashian, Travis Barker am 7. April bei der Premiere "The Kardashians" 2022 in L.A.

