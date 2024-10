Als nächstes eine Komödie? Shah Rukh Khan teilt seine Pläne

Shah Rukh Khan (58) spielte zuletzt den tapferen Helden in Actionhits wie "Pathaan" und "Jawan". Trotz der großen Erfolge dieser Blockbuster könnte sich der Bollywoodstar vorstellen, auch wieder humorvolle Rollen zu übernehmen. Im Podcast "Locarno Meets" teilt er seine Zukunftswünsche diesbezüglich mit. Er sei dankbar für die Möglichkeit, in letzter Zeit vor allem in Actionfilmen mitwirken zu dürfen, da dies sein lang gehegter Traum war. Ein anderes Genre schließt er zukünftig aber nicht aus: "Vielleicht habe ich in sechs Monaten Lust dazu, eine Komödie zu drehen [...]." Er ergänzt scherzend, dass er darauf warte, ein gutes Drehbuch für einen solchen Film zu sehen.

In der Vergangenheit brillierte der Schauspieler bereits in vielfältigen Rollen auf der großen Leinwand. So kennen und lieben die weltweiten Fans den Darsteller als aufopferungsvollen Romantiker und sehnsüchtigen Liebhaber in Kultfilmen wie "Lebe und denke nicht an morgen" oder "In guten wie in schweren Tagen". Doch nicht nur in Romanzen konnte er sein Talent unter Beweis stellen. Der Star überzeugte das Publikum auch in Thrillern wie "Darr", in denen er den psychisch gestörten Antihelden mimte.

Aktuell steht der 58-Jährige für einen ganz besonderen Film vor der Kamera. In dem derzeit produzierten Actionkracher mit dem Titel "King" übernimmt er eine der Hauptrollen. Dem Bericht der Daily Sun zufolge bekommt der erfahrene Profi allerdings Unterstützung auf der Leinwand – von einem Familienmitglied! Neben Shah Rukh wird nämlich auch seine einzige Tochter Suhana Khan (24) zu sehen sein. Diese machte zuletzt in der Rolle der Veronica Lodge bei "The Archies" auf sich aufmerksam.

Getty Images Bollywoodstar Shah Rukh Khan

Getty Images Suhana Khan, Januar 2023

