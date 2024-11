Adele plant einen Katzenraum in ihrer neuen Millionen-Villa

Die britische Sängerin Adele (36) hat während ihres Auftritts in Las Vegas ein Geheimnis über ihr neues Zuhause in Beverly Hills gelüftet. Vor begeistertem Publikum erzählte die 36-Jährige laut Hello!, dass sie plane, in ihrem 53 Millionen Euro teuren Anwesen einen besonderen Raum für Katzen einzurichten. Überraschenderweise wisse ihr Verlobter, der Sportagent Rich Paul (42), nichts von diesen Plänen. "Ich werde definitiv eine Notpflegemutter für Katzen, sobald ich in mein neues Haus ziehe", verriet Adele ihren Fans und fügte hinzu: "Ich habe einen Raum geschaffen, von dem mein Verlobter nicht einmal weiß, dass er existiert."

Adele, die vor Kurzem an einer üblen Ohrenentzündung litt, erzählte weiter, dass sie in dem versteckten Raum zahlreiche Katzentransportboxen in die Wand einbauen lassen möchte, komplett ausgestattet mit allem, was die felligen Gäste benötigen. Mit einem Augenzwinkern bemerkte sie: "Er wird nie davon erfahren, aber jetzt könnte er es, weil ich es auf der Bühne gesagt habe." Das Paar erwarb das Anwesen in Beverly Hills Anfang 2022 und hat seitdem umfassende Renovierungsarbeiten durchgeführt, um ihr Traumhaus zu gestalten. Es wird vermutet, dass sie momentan noch nicht eingezogen sind und vorübergehend woanders wohnen, während die Umbauten abgeschlossen werden.

Adele und Rich, die seit einiger Zeit glücklich verlobt sind, freuen sich darauf, ihr neues gemeinsames Leben in Los Angeles zu beginnen. Adele, die Mutter eines zwölfjährigen Sohnes namens Angelo ist, plant nach dem Ende ihrer Las-Vegas-Shows mehr Zeit mit ihrer Familie zu verbringen. Sie deutete sogar in einem TikTok-Clip an, dass sie eine längere Pause von ihrer Karriere einlegen möchte. "Ich habe noch zehn Shows zu absolvieren, aber danach werde ich euch für eine sehr lange Zeit nicht sehen, und ich werde euch in meinem Herzen tragen", gestand sie ihren Fans. Die Leidenschaft für Katzen zeigt eine neue, private Seite der sonst so zurückhaltenden Künstlerin.

MEGA Adele und Rich Paul, 2024

Getty Images Adele, Sängerin

