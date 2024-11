Darum formuliert Prinzessin Kate Posts im Netz oft selbst

Gelegentlich versieht Prinzessin Kate (42) ihre Beiträge in den sozialen Medien mit einem "C" für Catherine. Die royale Expertin Jennie Bond lobt diesen neuen Ansatz und bezeichnet ihn als einen wichtigen Schritt für die Monarchie. "Dies ist eine effektive und moderne Art, ihren Einfluss zu nutzen und in Kontakt zu bleiben, selbst wenn sie nicht persönlich auftritt", erklärt sie gegenüber OK!. Sie fügt hinzu, dass offizielle Mitteilungen aus dem Palast im Vergleich dazu oft steif und formell wirken. Auch Kates Ehemann Prinz William (42) nutzt diese direkte Kommunikation: Nach dem knapp verpassten EM-Titel der englischen Fußballnationalmannschaft im Sommer schrieb er auf Instagram eine persönliche Nachricht, die er mit "W" für William unterzeichnete.

Nicht nur das Auftreten auf Veranstaltungen, sondern auch ihre Präsenz in den sozialen Medien ist der 42-Jährigen wichtig – das wurde auch am Geburtstag ihres Schwagers Prinz Harry (40) deutlich: Trotz der jahrelangen Fehde zwischen dem Herzog von Sussex und der britischen Königsfamilie drängte Kate ihren Mann zu einem Geburtstags-Post für seinen jüngeren Bruder. "Sie hat William unmissverständlich gesagt, dass dies nicht die Zeit für Groll ist und dass sie der Welt zeigen müssen, dass Liebe und Familie im Mittelpunkt ihrer Werte stehen, aber vor allem wollte sie, dass Harry diese Botschaft an seinem großen Tag erhält", verriet ein Insider gegenüber dem Medium.

Trotz der öffentlichen Glückwünsche scheint das Kriegsbeil noch nicht begraben zu sein. "[Harry] hat großen Schaden angerichtet und das Vertrauen zerstört", erklärte der ehemalige königliche Butler Grant Harrold bereits im Interview mit der New York Post und ergänzte: "Ich bezweifle, dass sie jemals wieder zu der Beziehung zurückfinden werden, die sie ursprünglich hatten. Das war eine ganz andere Beziehung, die auf Vertrauen aufgebaut war."

ActionPress / George Rogers Prinzessin Kate und Prinz Harry, 2019

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan, September 2022

