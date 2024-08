Prinzessin Kate wünscht sich eine Versöhnung mit Prinz Harry

Prinzessin Kate (42) wünscht sich wohl nichts sehnlicher als eine Versöhnung zwischen Prinz William (42) und Prinz Harry (39). Kate und Harry hatten früher eine besonders enge Beziehung. Doch mit dem Zerwürfnis zwischen den beiden Brüdern kühlte auch ihre Freundschaft merklich ab. Wie der royale Experte Christopher Andersen nun gegenüber Fox News berichtet, soll die dreifache Mutter dennoch darauf hoffen, dass ihr Mann sich mit seinem jüngeren Bruder wieder verträgt, um eine weitere Belastung von der königlichen Familie zu nehmen. Christopher erklärt: "Kate würde sich nichts mehr wünschen, als dass sich die Brüder wieder vertragen."

Zudem betont der Experte, dass die Prinzessin von Wales das gute Verhältnis zu ihrem Schwager vermisst: "Kate und Harry standen sich sehr nahe. Sie hatten eine ganz besondere Verbindung. Sie teilten den gleichen albernen Sinn für Humor und lachten über die gleichen Witze. Harry sagt oft, Kate sei die Schwester, die er nie hatte." Trotz ihres Wunsches nach Harmonie sei Kate dennoch ihrem Ehemann gegenüber "sehr loyal" und verstehe, warum William nach all den Jahren weiterhin wütend auf seinen Bruder sei. Daher dränge sie den Thronfolger auch nicht zu einer Versöhnung.

Anscheinend ist die dreifache Mama mit ihrem Wunsch nach Frieden aber nicht die Einzige in der königlichen Familie: Wie ein Insider kürzlich gegenüber Ok! Magazine ausplauderte, soll Harry sich vor seinem 40. Geburtstag im September mit seiner Familie versöhnen wollen – allen voran mit der Frau seines Bruders: "Harrys Geburtstag rückt immer näher und er hat darüber gesprochen, dass er sich vielleicht an Kate wenden könnte, weil er sie an solchen Meilensteinen wirklich vermisst. Sie hat bei der Planung seines 30. Geburtstags geholfen und er fühlt sich schlecht, dass sie [in diesem Jahr] nicht dabei sein wird und würde sie gerne wiedersehen und sehen, wie es ihr geht."

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate im März 2022

ActionPress / Dutch Press Photo Agency Prinz Harry im August 2024

