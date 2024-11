Darum will Howard Carpendale keine Touren mehr spielen

Howard Carpendale (78) hat bekannt gegeben, dass er im kommenden Jahr zum letzten Mal auf große Konzertreise gehen wird. Der 78-jährige Sänger, der sich derzeit fitter denn je fühlt, hat dennoch beschlossen, nach dieser finalen Konzertreihe nicht mehr durch die Lande zu reisen. In einem Interview enthüllte Howard die Gründe für seinen Abschied von der Bühne und erläuterte seine Sicht auf die aktuelle Musikbranche.

Gegenüber der SuperIllu erklärte Howard: "In zwei Jahren werde ich 80. Die Auftritte sind nicht das Problem, aber die Reisen. 500 Kilometer am Tag zum nächsten Auftritt fahren zu müssen, ist mir zu anstrengend." Dennoch möchte er der Musik nicht vollständig den Rücken kehren. "Ich werde das ein oder andere Konzert sicher noch geben", versicherte er. Neben der anstrengenden Reiserei ist er jedoch auch enttäuscht von der Entwicklung der Musikindustrie: "Die Branche war schon immer ein Geschäft. Früher stand aber die Kreativität noch im Vordergrund. Heute geht es in erster Linie um Geld. Und das nervt mich."

Howard, der mit 18 Jahren aus Südafrika nach Europa kam, wusste schon früh, dass er in irgendeiner Form Erfolg haben würde. Seine Karriere erstreckt sich über Jahrzehnte, in denen er viele Hits landete und ein breites Publikum begeisterte. Für junge Künstler hat er einen klaren Rat: "Such dir einen guten Beruf!", sagte er im Interview. Er betont, dass sich durch die technische Entwicklung viel geändert habe: "Musik wird nur noch digital laufen, KI spielt eine ganz große Rolle. Im Grunde genommen kann es sein, dass noch Hunderte Platten von mir rauskommen, aber ich singe gar nicht." Trotz seiner kritischen Sicht auf die Branche bleibt seine Leidenschaft für die Musik ungebrochen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Howard Carpendale im April 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Howard Carpendale, Sänger

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige