Alles für die Bühne: So hält sich Howard Carpendale in Form

Sänger Howard Carpendale (78) hält sich mit regelmäßigen Sporteinheiten fit für seine Auftritte auf der Bühne. Obwohl er bereits seit 60 Jahren im Musikgeschäft ist und unzählige Konzerte gegeben hat, legt der Musiker großen Wert darauf, körperlich in Form zu bleiben, um seinen Fans stets die beste Performance zu bieten. Seine Leidenschaft für den Golfsport spielt dabei eine wichtige Rolle: "Mein Golf-Bag ist immer im Auto", verriet Howard kürzlich gegenüber der HNA. Doch nicht nur auf dem Golfplatz, auch zu Hause bleibt er aktiv und setzt auf ein vielseitiges Training.

Neben dem Golfen nutzt Howard auch die Zeit in den eigenen vier Wänden, um sich fit zu halten. "Ansonsten stehen ausreichend Cardiogeräte und ein paar Gewichte in greifbarer Nähe bei mir zu Hause", erklärte der Sänger weiter. Für ihn ist es wichtig, nicht erst ins Fitnessstudio oder auf den Golfplatz fahren zu müssen, um Sport treiben zu können. So kann er jederzeit spontan entscheiden, wann er trainiert, und seine Sportroutine flexibel in den Alltag integrieren. Diese Disziplin hilft ihm, die körperlichen Anforderungen seiner Bühnenauftritte zu meistern.

Howard Carpendale, der in Südafrika geboren wurde, ist seit Jahrzehnten eine feste Größe in der deutschsprachigen Musikszene. Mit Hits wie "Hello Again" und "Ti Amo" eroberte der Vater von Moderator Wayne Carpendale (47) die Herzen zahlreicher Fans und prägt seit Generationen die Schlagermusik. Zwar hatte der Schlagerstar vor Kurzem einen heftigen Sportunfall, durch den er ganze 15 Kilo abgenommen hat, dennoch ist Howard überzeugt davon, dass Sport nicht nur seinem Körper, sondern auch seinem Geist guttut.

Getty Images Howard Carpendale, Sänger

Getty Images Howard Carpendale, Sänger

