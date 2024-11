Erster "Queer"-Trailer zeigt Daniel Craig von anderer Seite

Im Film "Queer" schlüpft Daniel Craig (56) in eine für ihn ganz neue Rolle. Als James Bond riss er in Filmen normalerweise schöne Frauen auf, doch in seinem nächsten Film ist sein Charakter William Lee an dem jungen Studenten Eugene Allerton interessiert, der von Drew Starkey gespielt wird. Obwohl es für den Schauspieler nicht die erste schwule Rolle ist – in "Glass Onion: A Knives Out Mystery" ist er schließlich mit Hugh Grant (64) liiert – stellt er William doch sehr anders dar, als man es von seinen früheren Figuren gewöhnt ist. In dem neuen Trailer von "Queer" sieht Daniel bei seinem Versuch, seinen Angebeteten zu verführen, auf einmal ziemlich unbeholfen und schüchtern aus.

Bei seinem ersten Blick auf Eugene ist Daniels Charakter William im Trailer ganz gebannt von ihm. Er versucht, sich bei dem jungen Studenten vorzustellen und verbeugt sich – für einen Daniel-Craig-Charakter ziemlich untypisch – ungeschickt mit einem ungenierten Lächeln. Nachdem Eugene nicht auf seine Annäherungsversuche reagiert, entsteht eine unangenehme Stille und William gibt sich sichtlich peinlich berührt. Als er dann an einem späteren Tag von dem jungen Mann mit einem Winken begrüßt wird, reagiert er ganz verlegen. Auch die allgemeine Stimmung im Film, der in den 1940er-Jahren in Mexiko-Stadt spielt, verstärkt das Gefühl der Fremdheit, während die kunstvollen Bilder eine surrealistische Atmosphäre erzeugen, die den Zuschauer in ihren Bann zieht.

Dieser Wandel ist nach der langen James-Bond-Vergangenheit des 56-Jährigen erstaunlich. Nach 15 Jahren und fünf Filmen legte er mit "Keine Zeit zu sterben" im Jahr 2021 die 007-Rolle nieder und soll sich nun Rollen widmen wollen, die ihn persönlich herausfordern und durch die er sich weiterentwickeln kann. Gegenüber Hello! verriet er, dass er von Williams Charakter sofort fasziniert war und wusste, dass seine Liebesgeschichte unter der Regie von Luca Guadagnino (53) etwas ganz Neues erschaffen würde. "Ich bin in der glücklichen Lage, nicht mehr so viel arbeiten zu müssen wie früher, aber wenn ich einen Job mache, möchte ich, dass er so ist. Ich möchte, dass es das Beste ist, was ich tun kann", erklärte der Brite.

Photo by Alberto PIZZOLI / AFP Drew Starkey und Daniel Craig im September 2024

Getty Images Daniel Craig, Luca Guadagnino und Drew Starkey

