Gerüchteküche brodelt: Antonia Hemmer und Paul Janke turteln

Läuft da jetzt doch was? Antonia Hemmer (24) und Paul Janke (43) spielen immer wieder darauf an, mehr als nur eine freundschaftliche Beziehung zu führen. Nun bringen die Influencerin und der Ex-Rosenkavalier die Gerüchteküche erneut zum Brodeln: Auf einem Instagram-Video tanzen Antonia und Paul freudestrahlend durch die Straßen Nürnbergs und deuten am Ende sogar einen romantischen Kuss an. "Perfect Match?", schreibt die einstige Bauer sucht Frau-Teilnehmerin zu dem niedlichen Turtelclip.

Die Fans sind sich auf alle Fälle sicher: Antonia und Paul wären das perfekte Liebespaar! "Das matched sowas von. Aber ihr macht uns immer umsonst Hoffnung", kommentiert ein Nutzer enttäuscht. Ein weiterer schließt sich an: "Bitte spielt nicht mit unseren Gefühlen." Ein paar Fans sticht vor allem ein kleines Detail ins Auge. "Er hat ein 'A' und ein Herz auf seinem Pulli", freut sich ein User. Will Paul mit seiner Kleiderwahl etwa auf eine Beziehung mit Antonia anspielen? Einige Fans sind von dem Liebesschauspiel aber auch genervt. "Wie sie immer noch versucht, so im Gespräch zu bleiben", "man könnte das auch mal auflösen, weil so langsam denkt man, ihr macht das für Fame" und "Wieder dieses Schauspiel? Das nervt doch. Ihr seid kein Paar und werdet es auch nicht", ärgern sich nur drei von vielen weiteren Kommentarschreibern.

Vor rund einem Jahr stellten Antonia und Paul klar: Sie sind nur Freunde! Ob sich das mittlerweile geändert hat, verraten sie nicht. "Paul und ich sind seit 'Kampf der Realitystars' sehr gut befreundet. [...] Waren dann natürlich danach zusammen in Bali und in Singapur und haben sehr viel Zeit miteinander verbracht", erklärte die Blondine in einer Instagram-Fragerunde und fügte hinzu: "Allerdings könnten wir in Sachen Beziehung nicht unterschiedlicher sein."

RTL II Paul Janke und Antonia Hemmer bei "Kampf der Realitystars" 2023

TikTok / antonia_hemmer Antonia Hemmer und Paul Janke im April 2023

