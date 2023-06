Kein Paar: Antonia und Paul Janke sind zu unterschiedlich

Aus Paul Janke (41) und Antonia Hemmer (23) wird wohl kein Pärchen mehr! Der Ur-Bachelor und die Reality-TV-Bekanntheit lernten sich bei Kampf der Realitystars kennen. Bereits während der Show schienen sie sich mehr als gut zu verstehen und auch danach verbringen sie verdächtig viel Zeit miteinander. Seit Wochen wird spekuliert, ob die zwei anbandeln – doch sie betonen stets, dass sie nur befreundet sind. Antonia verrät nun, warum sie und Paul nicht zueinander passen!

In ihrer Instagram-Story äußert sich die 23-Jährige zu der Beziehung zu dem einstigen Rosenkavalier. "Paul und ich sind seit 'Kampf der Realitystars' sehr gut befreundet. [...] Waren dann natürlich danach zusammen in Bali und in Singapur und haben sehr viel Zeit miteinander verbracht", schildert sie. Der 41-Jährige sei der Einzige, dem sie im Reality-TV-Business richtig vertraue. "Allerdings könnten wir in Sachen Beziehung nicht unterschiedlicher sein", betont Antonia. Paul schätze die Freiheiten seines Single-Lebens, sie sei das komplette Gegenteil. Außerdem sei er "auch einfach ein bisschen zu alt."

Promiflash-Leser sind sich auch nicht wirklich einig, ob sie sich Paul und Antonia als Pärchen vorstellen könnten. In einer Umfrage [Stand 25. Juni 2023, 12:30 Uhr] mit 3.329 Teilnehmern vermuten 66,5 Prozent, dass sich noch etwas zwischen den beiden entwickeln könnte. 33,5 Prozent sind jedoch anderer Meinung.

