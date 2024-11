Kelly Osbourne erinnert letztes Gespräch mit Liam Payne

Liam Payne (✝31) ist vor wenigen Wochen tragisch verstorben. Der One Direction-Star fiel aus dem dritten Stock seines Hotelzimmers in Buenos Aires. Kelly Osbourne (40), die mit Liam befreundet war, teilte ihre letzte Konversation mit ihm auf TikTok. "Das letzte Mal, als wir miteinander sprachen, ging es ihm wirklich gut und mir nicht, also hat er nach mir geschaut", erinnert sich die Tochter von Ozzy Osbourne (75). Trotz dieser Fassade war Liams mentaler Zustand beunruhigend, was Kelly dazu veranlasste zu glauben, dass er "um Hilfe schrie", ohne dass jemand ihn unterstützte.

In dem Video kritisiert Kelly außerdem, dass Prominente manchmal im Stich gelassen werden. Seit Liams Tod haben über 100.000 Menschen eine Petition unterzeichnet, die sich für "Liam's Law" einsetzt, das regelmäßige psychologische Check-ups für Künstler fordert. Auch Kelly äußert sich dazu: "Wenn es darum geht, die Künstler zu schützen, habe ich nicht das Gefühl, dass die Plattenfirmen ihre Künstler schützen." Auch Ärzte seien nicht unbedingt unschuldig, da sie Künstlern manchmal sogar helfen, an gewisse Drogen zu kommen. Bei Liam wurden mehrere Drogen im System gefunden, darunter pinkes Kokain, Benzodiazepin und Crack.

Liams tragischer Tod sorgte weltweit für Entsetzen. Bis zuletzt war der Leichnam des Sängers noch in Argentinien, während die Behörden in seinem Todesfall ermittelten. Mittlerweile soll er seine letzte Reise antreten und spätestens am Mittwoch in seiner Heimat Großbritannien ankommen. Daraufhin soll dann auch Liams Beerdigung demnächst stattfinden.

Getty Images Kelly Osbourne im Februar 2024

Getty Images Sänger Liam Payne 2015 in London

