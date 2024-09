Tom Parkers (†33) Witwe Kelsey zeigt ihr neues Liebesglück

Kelsey Parker, die Witwe von Tom Parker (✝33), hat ein freudiges Update zu ihrem Beziehungsstatus geteilt: Zwei Jahre nach dem Tod ihres Ehemanns ist sie wieder glücklich vergeben. Auf Instagram postet sie ein Bild, das sie strahlend vor Glück mit ihrem neuen Partner zeigt. Inmitten von Bäumen, stilvoll gekleidet in einem leuchtenden Blumenkleid, während ihr Freund einen eleganten grauen Anzug trägt, lachen beide um die Wette. Den Post versieht Kelsey mit einem roten Herz.

Unter dem Bild zeigen Kelseys Follower ihre Unterstützung und Freude über die Neuigkeiten. Kommentare wie "Das ist so schön zu sehen" und "Liebe es, dich so glücklich zu sehen, wunderschönes Mädchen" reihen sich unter dem Beitrag. Ein weiterer unterstützender Kommentar lautet: "Kelsey, dein Strahlen ist so schön zu sehen. Tom ist immer bei dir. Du verdienst es, glücklich zu sein." Die positiven Reaktionen der Fans zeigen deutlich, wie sehr die Community Kelsey diesen neuen Lebensabschnitt gönnt.

Kelseys Weg nach Toms Tod war nicht einfach. Der Sänger von The Wanted verstarb im Alter von nur 33 Jahren an Hirnkrebs und hinterließ Kelsey mit ihren beiden gemeinsamen Kindern. Seitdem hat sie offen über ihre Trauer gesprochen und ihre Erfahrungen in den sozialen Medien geteilt, um anderen in ähnlichen Situationen Hoffnung zu geben.

Instagram / being_kelsey Kelsey Parker, Witwe von Tom Parker

Instagram / being_kelsey Tom und Kelsey Parker

