Nach Skandal: Charlotte Dawson verbietet Matt Social Media

Vor wenigen Monaten machte ein Skandal um Charlotte Dawsons (32) Verlobten Matt Sarsfield die Runde. Der Rugby-Spieler soll einer anderen Frau sexy Nachrichten geschrieben haben. Da die Ex on the Beach-Bekanntheit und ihr Partner eine Familie haben und schon bald ein kleines Mädchen auf der Welt begrüßen, versuchen sie derzeit ihre Beziehung zu retten. Wie Charlotte jetzt gegenüber The Sun offenbart, geht es das Paar aber langsam an – während sich Matt komplett aus dem Netz fernhält. "Er ist nicht zurück in den sozialen Medien und wird es auch für eine Weile nicht sein, vielleicht nie. Und das ist wahrscheinlich auch besser für ihn", betont sie.

Der 33-Jährige sei seitdem viel glücklicher – insbesondere, da er sich im Netz immer das Leben anderer angeschaut habe und dabei sein eigenes vergaß. Sein Rückzug scheint aber ein wichtiger Punkt für Charlotte zu sein, um ihm wieder vertrauen zu können. "Ich glaube, Vertrauen braucht eine lange Zeit und ich würde nicht sagen, dass es schon wieder da ist, wo es mal war. Wir gehen es einfach Tag für Tag an, Schritt für Schritt", verrät die Britin und fügt hinzu: "Wir sehen einfach, wie die Dinge laufen."

Kurz nachdem Matts Untreue bekannt geworden war, erklärte die 32-Jährige im Netz, "sehr verletzt, verärgert und enttäuscht" zu sein. Zu diesem Zeitpunkt ahnte noch keiner, dass Charlotte ein kleines Geheimnis mit sich herumtrug: Vergangenen August enthüllte sie, das dritte Baby des Paares zu erwarten. "Ich habe ein paar Neuigkeiten, die ich mit euch teilen möchte. Neben dem Negativen hier ist das Positive: ein wunderschönes Kind unter dem Herzen, Baby Nummer drei", schrieb der TV-Star zu einem Instagram-Foto von sich und ihren zwei Söhnen.

Instagram / charlottedawsy Charlotte Dawson im Oktober 2024

Instagram / charlottedawsy Charlotte Dawson mit ihren Söhnen, Oktober 2024

