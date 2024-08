Beziehungsdrama mit Matt: Charlotte Dawson ist schwanger

Charlotte Dawson (31) durchlebte in den vergangenen Wochen eine nervenaufreibende Zeit: Ihr Verlobter Matt Sarsfield bandelte mit einer anderen Frau an – und das, obwohl die TV-Bekanntheit zu dem Zeitpunkt mit ihrem dritten Kind schwanger ist, wie sie nun offenbart. Auf Instagram teilt die einstige Ex on the Beach-Teilnehmerin nun ein Foto von sich und ihren zwei Kindern, zu dem sie schreibt: "Ich habe ein kleines Geheimnis. Ich habe ein paar Neuigkeiten, die ich mit euch teilen möchte. Neben dem Negativen hier ist das Positive: ein wunderschönes Kind unter dem Herzen, Baby Nummer drei."

Im Interview mit OK! erklärt Charlotte, ihre Schwangerschaft habe sie dazu bewegt, dem Rugby-Spieler noch eine zweite Chance zu geben. Allerdings nur unter folgender bizarrer Bedingung: "Ich habe Matt dazu gebracht, sich bei der lebensgroßen Pappfigur, die ich von meinem Vater habe, zu entschuldigen." Dennoch betont sie, sie habe für die Zukunft noch keine klare Entscheidung getroffen – immerhin sind Charlotte und Matt verlobt und hatten geplant, irgendwann den Bund der Ehe einzugehen.

Charlotte verrät außerdem, welches Geschlecht sie sich für das Baby wünscht, und zwar aus einem ganz bestimmten Grund: "Es wäre toll, ein kleines Mädchen zu haben – auch für Matt. Ich glaube, dass er ein besserer Mann wird, wenn er Vater eines Mädchens wird, aber wir werden sehen." Charlotte und Matthew sind bereits Eltern von zwei Söhnen – Noah und Jude. Der Sportler und seine Frau gehen bereits seit rund acht Jahren gemeinsam durchs Leben. Anfang August stand ihre Beziehung allerdings auf der Kippe, denn Matt wurde dabei erwischt, wie er anzügliche Nachrichten mit einer fremden Frau austauschte. Die Vorkommnisse trafen Charlotte zutiefst, wie sie ihrer Community auf Instagram mitteilte: "Ich bin sehr verletzt, verärgert und enttäuscht."

ActionPress / Backgrid Charlotte Dawson, "Ex on the Beach"-Bekanntheit, im Juni 2024

Instagram / charlottedawsy Charlotte Dawson mit ihrem Verlobten Matt Sarsfield

