Russell Brand drohen mehrere Anklagen wegen Sexualstraftaten

Im vergangenen Jahr geriet Russell Brand (49) in die Schlagzeilen, nachdem eine Reportage behauptet hatte, mutmaßliche Sexualdelikte des Komikers aufgedeckt zu haben. Nun gibt es neue Entwicklungen in dem Fall. Wie unter anderem Mirror berichtet, haben die zuständigen Beamten ihre Ermittlungserkenntnisse an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Diese muss nun feststellen, ob der Brite strafrechtlich belangt werden kann. "Wir haben ein Team von engagierten Beamten, die die Frauen, die sich gemeldet haben, fachlich unterstützen. Wir sind entschlossen, Sexualstraftaten zu untersuchen, unabhängig davon, wie lange sie angeblich zurückliegen", machte der leitende Polizeibeamte Andy Furphy deutlich.

Dem Schauspieler werden unter anderem Vergewaltigung, Körperverletzung und emotionaler Missbrauch vorgeworfen. Dabei handelt es sich um Taten, die zwischen 2006 und 2016 passiert sein sollen. In einem Video auf YouTube wehrte sich Russell gegen die Anschuldigungen und erklärte, dass er damals sexuell sehr freizügig unterwegs gewesen sei: "Das ist nicht die Art von Verhalten, die ich gutheiße, und es ist sicherlich nicht die Art, wie ich jetzt leben würde. Natürlich weise ich alle Vorwürfe dieser Art zurück."

Seit dem Skandal tritt der "Männertrip"-Darsteller nur selten öffentlich auf. Stattdessen widmet sich Russell nun immer mehr seiner Spiritualität. "Diesen Sonntag werde ich den Schritt wagen und mich taufen lassen. Im Moment bin ich sehr neugierig, was ihr, die ihr schon getauft seid, darüber denkt, welche Erwartungen ihr an das Ereignis habt und wie es tatsächlich ist", teilte er seinen Followern in einem Clip auf Instagram mit.

Instagram / russellbrand Russell Brand im Jahr 2024

Getty Images Russell Brand im Januar 2020

