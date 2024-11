Skurril: Melinda Gates' Neuer arbeitete früher für ihren Ex

Melinda Gates (60), die frühere Frau von Microsoft-Gründer Bill Gates (69), scheint sich neu verliebt zu haben! Erst kürzlich wurde sie mit einem neuen Mann an ihrer Seite gesehen und jetzt ist klar, dass es sich um den Tech-Unternehmer Philip Vaughn handelt. Ein wenig skurril ist bei dieser Partnerwahl allerdings, dass Melindas Neuer einst für ihren erfolgreichen Ex arbeitete. Wie Daily Mail berichtet, war er bei Microsoft von 1999 bis 2008 unter der Leitung ihres berühmten Verflossenen angestellt. 2013 gründete Philip jedoch das Craftbier-Lieferunternehmen Tavour, in dem er bis heute tätig ist.

Die Tatsache, dass ihr neuer Partner einst für Bill tätig war, scheint die glücklich verliebte Melinda kaum zu stören. Die süßen Schnappschüsse der Turteltauben, welche Page Six vorliegen, zeigen die beiden Hand in Hand bei einem romantischen Spaziergang durch die Weltmetropole New York City. Die Autorin und der Geschäftsmann waren laut dem Nachrichtenportal auch in dem französischen Restaurant Le Bernardin im beliebten Stadtteil Manhattan zum gemeinsamen Essen.

Die Liebe zwischen Melinda und ihrem Ex Bill hielt beeindruckende 27 Jahre. 2021 überraschten sie die Öffentlichkeit jedoch mit der Bekanntgabe ihrer Trennung und der darauffolgenden Scheidung. Nach dem Beziehungs-Aus war die US-Amerikanerin mit dem ehemaligen Fox-News-Korrespondenten Jon Du Pre liiert, allerdings beendeten sie ihre Romanze im April 2024. Inwiefern ihre mögliche neue Liebe etwas für die Zukunft ist, bleibt abzuwarten, ebenso wie eine offizielle Bestätigung ihrerseits.

Getty Images Melinda Gates, Ex-Frau von Bill Gates

Getty Images Bill und Melinda Gates im April 2017

