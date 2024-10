Melinda French Gates hält mit ihrem neuen Freund Händchen

Melinda French Gates (60) hat einen neuen Mann an ihrer Seite – und mit ihm wirkt die Ex-Frau von Bill Gates (69) total glücklich. Auf aktuellen Fotos, die Page Six vorliegen, schlendert das Paar händchenhaltend durch die Straßen New Yorks. Laut dem Boulevardblatt war die Unternehmerin mit ihrem Freund, dem Geschäftsmann Philip Vaughn, wohl zum französischen Restaurant Le Bernardin in der Innenstadt Manhattans unterwegs. Auf den Bildern strahlen die Turteltauben verliebt und unterhalten sich vergnügt miteinander, während sich ihre Finger fest umschließen.

Was ihren neuen Partner betrifft, hält sich Melinda aktuell noch bedeckt. Dies war auch bei der Scheidung mit dem Microsoft-Gründer der Fall. Die früheren Eheleute hielten ihr Beziehungsende eine ziemlich lange Zeit vor der Öffentlichkeit geheim und vollzogen die Scheidung ihrer Ehe klammheimlich während der Pandemie. "Sie gab uns ungewöhnlicherweise die Privatsphäre, um das zu tun, was privat getan werden musste", erinnerte sich Melinda in einem Interview mit Time.

In den Reihen der Gates-Familie genießt aber nicht nur Melinda ihr neues Liebesglück in vollen Zügen. Auch ihre Tochter Phoebe Adele Gates (22) ist seit ein paar Monaten in festen Händen. Sie datet Arthur Donald McCartney (25), den Enkelsohn von Sänger Paul McCartney (82). Was die Beziehung mit dem Promi-Nachwuchs anbelangt, hält sich Phoebe weniger bedeckt als ihre Mama. Sie teilte zuletzt ein Foto auf Instagram⁣, auf dem sie mit ihrem Schatz in Paris kuschelt, oder plauderte aus, dass er auch bei ihrer Abschlussfeier an der Stanford University mit von der Partie war.

Getty Images Melinda French Gates und ihr Ex-Mann Bill Gates, März 2005

Instagram / phoebegates Arthur Donald McCartney und Phoebe Adele Gates, im Oktober 2023

