Süße News: Matt Poole und seine Freundin bekommen ein Baby

Süße Babynews von Matt Poole und seiner Partnerin Annelyse! In einem gemeinsamen Instagram-Post geben die beiden ihr neues Glück bekannt. Auf dem Bild sieht man den Ex von Tammy Hembrow (30), wie er seiner Freundin an den deutlich zu erkennenden Babybauch fasst, vor ihnen steht sein Kind Posy mit den Ultraschallbildern. "Ich habe etwas mehr gekocht als nur Matts Dinner. Baby Poole kommt 2025 auf die Welt", schreibt Annelyse unter dem Beitrag.

Auch Tammy Hembrow gratuliert den beiden in den Kommentaren: "Ich freue mich so sehr für euch, Posy wird die beste große Schwester." Matt und seine Ex-Verlobte trennten sich Ende 2022, kurz nach der Geburt ihres Babys Posy. Die Love Island-Bekanntheit gab damals gegenüber Daily Mail preis, dass Matt und sie schon länger getrennte Wege gegangen sind und es sehr schwer sei, alleinerziehende Mutter von drei Kindern zu sein.

Bevor er mit seiner neuen Freundin zusammengekommen war, führte der Familienvater mit der 13 Jahre jüngeren Maddi Woodward eine Beziehung. Das Liebesglück zerbrach jedoch und Ende 2023 teilte der Australier, dass er eine neue Lady an seiner Seite habe: Seine Freundin Bella Cicero. Nach wenigen Monaten folgte jedoch ebenfalls die Trennung. Nun scheint der Familienvater aber in Annelyse die große Liebe gefunden zu haben.

Instagram / annelyse.o Matt Pooles Freundin Annelyse im November 2024

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow mit Matt Poole und ihrer Tochter Posy im Juli 2022

