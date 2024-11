Wie ihre Eltern: Wird Harper Beckham nächster Superstar?

Ex-Spice Girl Victoria (50) und ihr Ehemann David Beckham (49), ehemaliger Profifußballer, unterstützen ihre Tochter Harper Seven Beckham in jeglicher Hinsicht. Die 13-Jährige träume davon, eines Tages eine "unglaubliche Marke" zu erschaffen. Um Harpers (13) Träume zu fördern, haben ihre Eltern nun das Unternehmen H7B Limited gegründet. Laut The Sun soll es künftig Harpers Einnahmen aufstocken und sie auf ihrem Karriereweg unterstützen.

Harper, die keine eigenen Social-Media-Profile besitzt, wird häufig von ihren Eltern online präsentiert, wobei sie regelmäßig mit dem Hashtag #HarperSeven versehen wird. In einem von Victoria geposteten Video sieht man Harper, wie sie ihre Träume niederschreibt. Zu ihren Wünschen gehören, "eine tolle Marke zu schaffen, wenn ich älter bin" und der Wunsch, dass "alle im Leben glücklich sind." Victoria fügte hinzu, dass ihr eigener Traum sei, Harper würde in ihre Fußstapfen treten und ihre Ziele in die Welt tragen. David wiederum spielte darauf an, dass Harper schon bald im Rampenlicht stehen könnte. Auf der RTS-Tagung in London meinte er: "Ich habe drei gut aussehende Jungs, für die sich viele interessieren, und ein hübsches kleines Mädchen, für das sich bisher noch niemand interessiert – zumindest noch nicht."

Harper ist das jüngste Kind der Beckhams und hat drei ältere Brüder: Brooklyn Joseph (25), Romeo James (22) und Cruz (19). Alle drei verfolgen bereits ihre eigene Karriere. Brooklyn hat sich als Fotograf versucht, ist YouTube-Koch und hat kürzlich eine eigene Hot-Sauce-Linie auf den Markt gebracht. Romeo verfolgte zunächst eine Karriere als Fußballer, spielte für die Brentford-B-Mannschaft, widmet sich nun aber dem Modeln. Cruz arbeitet aktuell an seinem Debütalbum. Es scheint also lediglich eine Frage der Zeit zu sein, bis auch Harper ihren Platz im Rampenlicht findet.

Getty Images David und Victoria Beckham, 2018

Instagram / davidbeckham David Beckham und seine Tochter Harper

