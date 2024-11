Wird Prinz William als König seinen Bruder Harry verbannen?

Laut einer Quelle soll Prinz William (42) für seinen Bruder Prinz Harry (40) einen "brutalen Plan" haben, wenn er eines Tages König wird. Gegenüber dem Express enthüllte der Insider, dass William für seinen Bruder und dessen Familie keine Zukunft innerhalb des Königshauses sehe. Die beiden Brüder sind bei der Gedenkfeier für ihren verstorbenen Onkel Lord Robert Fellowes (✝82) in Snettisham zum ersten Mal seit Langem wieder aufeinandergetroffen. Trotz der räumlichen Nähe – sie saßen nur wenige Meter voneinander entfernt – sollen die beiden Brüder kein Wort miteinander gewechselt haben. Dies würde in den vermeintlichen Plan passen.

Die Zeremonie in der St. Mary's Church brachte zahlreiche Mitglieder der königlichen Familie zusammen und bot die Gelegenheit für ein mögliches Wiedersehen der Brüder. Doch die Spannungen zwischen ihnen blieben offensichtlich bestehen, denn keiner von ihnen ging auf den anderen zu. Während der Feier saßen die beiden Prinzen auf gegenüberliegenden Seiten des Kirchenschiffs, getrennt durch Familienmitglieder und den Mittelgang. Ein Trauergast berichtete dem Magazin Express: "Sie standen nur etwa fünf Meter voneinander entfernt, praktisch Rücken an Rücken." Viele Anwesende nutzten die Gelegenheit, um mit William und Harry zu sprechen, doch ein direkter Austausch zwischen den Brüdern fand offenbar nicht statt. Die bewusste Platzierung der Sitzplätze ließ vermuten, dass ein Zusammentreffen der beiden vermieden werden sollte. Dass Prinz Harry weiter hinten und auf der anderen Seite saß, wäre ein Indiz für das, was die Quelle gegenüber dem Express verriet. So sehe es William als schlechten Schachzug an, die Sussexes wieder in den Schoß der Familie aufzunehmen. Deshalb sollen sie auf unbestimmte Zeit an den Rand der Familie gedrängt werden.

Die Beziehung zwischen William und seinem Bruder gilt seit einigen Jahren als angespannt. Nachdem Harry und seine Frau Meghan Markle (43) vor fast vier Jahren ihre royalen Pflichten niedergelegt und nach Kalifornien gezogen waren, ist die Distanz zwischen den Brüdern gewachsen. Die Veröffentlichung von Harrys Memoiren "Reserve" sorgte für zusätzliche Spannungen innerhalb der königlichen Familie. Die Netflix-Dokumentation der beiden sowie das Interview mit Oprah Winfrey (70) im Jahr 2021 vertieften die Kluft zwischen den beiden Brüdern noch mehr. Trotz der Differenzen hoffen viele, dass familiäre Anlässe wie die Gedenkfeier an Lord Robert Fellowes einen Schritt zur Versöhnung darstellen könnten. William und Harry waren einst unzertrennlich. Zahlreiche Royal-Fans wünschen sich, dass die Brüder trotz allem wieder zueinanderfinden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Die britischen Royals im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan, September 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige