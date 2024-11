Auf heile Welt getan? Jannik Kontalis redet über Trennung

Zwischen Gerda Lewis (31) und Jannik Kontalis ist es aus. Nachdem die Beauty erst vor wenigen Tagen bestätigte, dass sie noch immer ein Paar seien, verkündete sie Ende der vergangenen Woche die Trennung vom Make Love, Fake Love-Gewinner. Die Fans können dieses Hin und Her nicht nachvollziehen und vermuten, das kürzliche Statement diente nur zur Fassade. Doch Jannik stellt klar: Er und Gerda haben nicht einfach auf Heile Welt getan – stattdessen wollten sie sich damit "nur den Wind aus den Segeln" nehmen. "Stellt euch vor, ihr seid in einer Phase in eurer Beziehung, in der ihr versucht, an vielen Dingen zu arbeiten, aber nicht sicher seid, ob ihr es schafft. In dieser Phase waren wir zu der Zeit", erklärt er in einem Q&A auf Instagram.

Da ihre Follower wohl mitbekommen haben, dass zwischen ihnen etwas nicht stimmt, haben sie neben dem privaten Druck zusätzlich einen medialen Druck verspürt, der sie zu dem Nicht-Trennungs-Statement gebracht habe. Währenddessen haben die zwei versucht, an ihrer Beziehung zu arbeiten. Dass es letztendlich nur wenige Tage später ganz anders aussieht und die frühere Germany's Next Topmodel-Kandidatin das Liebes-Aus verkündet, überraschte die Fans – für Jannik war es jedoch "keine Überraschung", obwohl er der Meinung sei, dass es "zu schnell" dazu gekommen sei. Zudem stellt er klar, wegen der Trennung "traurig" zu sein, "sehr sogar". Nun brauche der Influencer ausreichend Zeit, um all das zu verabeiten.

"Um direkt mal den Wind aus dem Segel zu nehmen: Wir sind nicht getrennt. Ihr könnt euch also beruhigen", lautete Gerdas Statement Ende September auf Instagram. Am 3. September teilte die ehemalige Bachelorette den Social-Media-Nutzern dann jedoch mit: "Ich bin nicht mehr mit Jannik zusammen. Es kommt für manche vielleicht überraschend, für andere vielleicht auch weniger. Die Entscheidung, die Beziehung zu beenden, fiel mir alles andere als leicht, da wir grundsätzlich eine tolle und gesunde Beziehung hatten." Aber es habe "Punkte und Themen" gegeben, über die sie nicht hinwegsehen konnte.

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis und Jannik Kontalis

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin

