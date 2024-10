Gerda Lewis stellt klar: Sie und Jannik sind nicht getrennt

In den vergangenen Wochen war es recht still um Gerda Lewis (31) und ihren Partner Jannik Kontalis geworden. Fans vermuteten deswegen sogar schon, dass sich die beiden Content Creator getrennt hätten. Doch dem ist nicht so, wie die ehemalige Bachelorette selbst auf Instagram klarstellt. "Um direkt mal den Wind aus dem Segel zu nehmen: Wir sind nicht getrennt. Ihr könnt euch also beruhigen", klärt Gerda ihre Fans bei einem Q&A auf ihrem Profil auf.

Auch erklärt die 31-Jährige in der Fragerunde, warum sie aktuell so inaktiv auf Social Media ist. "Ich bin aktuell irgendwie total einfallslos, was Content angeht. Ich mache gerade auch nicht viel Spannendes, was ich zeigen könnte", gesteht Gerda in ihrer Story und gibt zudem zu: "Es nervt mich selbst, dass ich aktuell in so einem Content-Loch bin."

Im vergangenen Jahr hatten Gerda und Jannik ihre Liebe zueinander öffentlich gemacht. Seitdem sind die beiden Realitystars ein Herz und eine Seele – das verdeutlicht der Ex-Partner von Yeliz Koc (30) auch im Interview mit Promiflash. "Wir streiten uns wirklich so selten. Wir können Tage einfach super verbringen, beide machen ihr Ding, beide sitzen auf der Couch, man redet vielleicht auch mal eine Stunde nicht. Es ist superentspannt", schwärmt Jannik.

Anzeige Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis und Jannik Kontalis

Anzeige Anzeige

Instagram / jannikkontalis Gerda Lewis und Jannik Kontalis, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige