Das darf P. Diddy im Knast an seinem 55. Geburtstag essen

P. Diddy wird seinen 55. Geburtstag am Montag hinter Gittern im Metropolitan Detention Center in Brooklyn verbringen. Der einst gefeierte Musikmogul sitzt wegen Anklagen in Verbindung mit Erpressung, Menschenhandel und Förderung von Prostitution in Untersuchungshaft. Obwohl er auf "nicht schuldig" plädiert hat, wurde ihm die Freilassung auf Kaution verweigert. Auch seinen Ehrentag wird er nicht auf freiem Fuß erleben – doch offenbar gibt es einen kleinen leckeren Schmaus für ihn: Laut People werden Diddy an seinem besonderen Tag unter anderem Früchte, Haferflocken, Vollkornbrot und "Frühstückskuchen" als Morgenmahl zur Verfügung gestellt. Kaffee gibt es lediglich am Wochenende – und spezielle Frühstücksspezialitäten wie Pfannkuchen oder French Toast sind nur an bestimmten Tagen erhältlich.

Der tägliche Speiseplan der Einrichtung sieht vor, dass das Frühstück um 6 Uhr serviert wird, gefolgt vom Mittagessen um 11 Uhr. An einem typischen Montag stehen Optionen wie Southwest-Hähnchen-Wraps, Hähnchen-Tacos oder Käsepizza auf dem Programm. Zum Mittagessen gibt es auch täglich Obst, montags jedoch keine Desserts. Nach der abendlichen Zählung um 16 Uhr wird das Abendessen serviert. Montags können die Insassen zwischen verschiedenen Optionen wählen, darunter Putenbraten mit Erbsen und Reis oder gebratener Tofu mit schwarzen Bohnen und Karotten. Auch das Abendessen wird in der Regel ohne Dessert serviert. Sollte der 55-Jährige über ein ausreichendes Guthaben auf seinem Gefängniskonto verfügen, habe er Zugriff auf weitere Lebensmittel wie Nutella oder Snickers. Ob er sich diese wohl zu seinem Ehrentag gönnen wird?

Das Leben hinter Gittern stellt für Sean Combs, wie der frühere Produzent mit bürgerlichem Namen heißt, eine große Herausforderung dar – insbesondere die kulinarische Versorgung. Sein Anwalt Marc Agnifilo erklärte kürzlich, dass die Ernährung eine der schwierigsten Anpassungen seines Mandanten sei: "Ich denke, das Essen ist wahrscheinlich der härteste Teil", kommentierte Agnifilo nach einer Statuskonferenz vor einem Bundesgericht in Manhattan. P. Diddys Prozess wegen der ihm zur Last gelegten Sexualdelikte ist für den 5. Mai 2025 angesetzt.

Getty Images P. Diddy im Mai 2017

Getty Images P. Diddy im September 2019

