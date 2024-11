Königin Camilla äußert sich im TV über Charles' Gesundheit

Königin Camilla (77) hat ihr Schweigen gebrochen und eines der seltenen Updates zu dem tatsächlichen Gesundheitszustand von König Charles (75) gegeben! Die königliche Gemahlin äußerte sich im Rahmen eines Fernsehauftritts in der Dokumentation "Her Majesty The Queen: Behind Closed Doors". Dort bestätigte sie, dass es dem Royal während seiner andauernden Krebsbehandlung wohl "wirklich gut" gehe. Camilla betonte zudem, dass die größte Herausforderung nicht die kräftezehrende Therapie sei, sondern etwas anderes: "Das Problem ist der Versuch, ihn auszubremsen."

Diese Aussage traf die 77-Jährige sicher auch vor dem Hintergrund ihres kürzlich beendeten Trips nach Australien und Samoa, wo sie einige offizielle Termine absolvierten. Die anstrengende Fernreise und die damit verbundene Pause von der Krebsbehandlung bereiteten Camilla wohl große Sorgen. Dem Bericht von OK! zufolge meinte ein Insider: "Jetzt, wo sie wieder arbeiten gehen, hat sie verständlicherweise Angst, dass ihr Mann es überstürzt. Sie möchte einfach, dass er es langsamer angehen lässt und seine Gesundheit in den Vordergrund stellt."

Der britische Monarch konnte sich auf der anstrengenden, mehrtägigen Reise allerdings immer auf die beständige Unterstützung seiner stets anwesenden Ehefrau verlassen. Laut dem royalen Experten Richard Fitzwilliams trug sie nämlich beträchtlich dazu bei, dass die Tour zu einem wahrhaften "persönlichen Triumph" wurde. Gegenüber GB News betonte er: "Ich denke, er wird sehr dankbar für die Hilfe und Unterstützung von Königin Camilla sein. Sie war zweifellos von unschätzbarem Wert."

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles III. und Königin Camilla in Samoa, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / theroyalfamily König Charles III. und Königin Camilla posieren 2024 am Strand von Samoa

Anzeige Anzeige