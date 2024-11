Königin Camilla ist besorgt um Charles' Gesundheitszustand

König Charles (75) kämpft derzeit gegen Krebs. Trotz seiner gesundheitlichen Situation entschied er sich, in Begleitung seiner Frau Königin Camilla (77) für einige öffentliche Termine nach Australien und Samoa zu reisen. Dem Bericht von OK! zufolge betont nun ein Insider, dass die königliche Gemahlin aktuell sehr besorgt um den Zustand ihres Mannes sei: "Jetzt, wo sie wieder arbeiten gehen, hat sie verständlicherweise Angst, dass ihr Mann es überstürzt. Sie möchte einfach, dass er es langsamer angehen lässt und seine Gesundheit in den Vordergrund stellt."

Während ihres Aufenthalts in Samoa rührte der Monarch seine Angetraute mit einer bewegenden Rede sogar zu Tränen. Dem Bericht des Nachrichtenportals zufolge sagte er: "Ich werde diesem Teil der Welt immer treu bleiben und hoffe, dass ich lange genug lebe, um wiederzukommen und euch zu sehen." Der Insider unterstreicht auch hier, wie schwer dieser Moment für die besorgte Camilla war: "Es war seltsam, so etwas zu sagen, und ich glaube, Camilla hat emotional reagiert."

Seitdem Charles von der weiten und anstrengenden Reise zurückgekehrt ist, herrscht Ungewissheit über sein tatsächliches Befinden. Während des Trips verzichtete der Monarch komplett auf seine laufenden Krebstherapien, wobei trotz der Zustimmung seiner Ärzte noch unklar ist, welche Auswirkungen diese Pause auf seine Gesundheit hat. Ein Insider meinte laut Daily Mail, dass er sich möglicherweise übernimmt: "Das Ärzteteam des Königs ist [...] besorgt, dass er im Jahr 2025 zu einem vollen Programm von Überseereisen zurückkehren wird."

Getty Images Königin Camilla und König Charles bei ihrer Samoa-Reise 2024

Getty Images König Charles im Juni 2022

