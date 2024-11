Nach fünf Jahren: Sophia Vegas trifft ihre Mutter wieder

Fünf Jahre ist es her, dass Sophia Vegas (37) ihre Mutter Regina zuletzt getroffen hat. Zu diesem Zeitpunkt war ihr eigenes Kind noch ein Baby – in Kitzbühel findet nun ein großes Familienwiedersehen statt. In Begleitung von RTL treffen die beiden Frauen gemeinsam mit der kleinen Amanda aufeinander. Für Außenstehende wohl ein ungewöhnliches Bild: Anstatt sich nach vielen Jahren der Trennung in die Arme zu fallen, wirken Mutter und Tochter ein wenig verlegen. Amanda scheint aber neugierig auf ihre Oma zu sein – die beiden nehmen sich herzlich in den Arm. "Klar, wäre es schöner gewesen, wenn ich gesehen hätte, wie sie gewachsen ist. Aber wir hatten ja Kontakt und wir haben uns geschrieben", betont Oma Regina.

Woran liegt es, dass die Mama des Realitystars noch nie bei Sophia und ihrer Familie in den USA zu Besuch war? In ihrem Alltag ist sie sehr eingebunden. Neben ihrer hoch frequentierten Arbeit in ihrem Pflegeheim kümmert sie sich noch liebevoll um ihre zwei Hunde – beide schon sehr alt, der eine fresse und trinke nichts, wenn sein Frauchen nicht zu Hause sei. Unter diesen Umständen mehrere Wochen verreisen – ausgeschlossen. Ein Thema, das bereits bei der letzten Begegnung für schlechte Stimmung sorgte. "Also, ich würde niemals meine Hunde über meine Tochter stellen", stichelte Sophia damals. Trotz dieser Unstimmigkeiten scheint das Eis sehr schnell gebrochen, spätestens als Sophias Ehemann Daniel Charlier dazustößt. Der US-Amerikaner und seine Schwiegermutter haben ein sehr gutes Verhältnis und die beiden fallen sich in die Arme. "Sie meinte vor kurzem: 'Du bist so ein guter Schwiegersohn'", strahlt Daniel über das ganze Gesicht.

Während die Mutter der TV-Bekanntheit in Deutschland ein ganz normales Leben führt, zog es die 37-Jährige schon vor einigen Jahren nach Amerika. 2019 gab sie dort auch ihrem Liebsten das Jawort. Zuvor war sie sieben Jahre lang mit einem anderen bekannten Gesicht verheiratet – dem Unternehmer Bert Wollersheim (73). Trotz des Liebes-Aus trug die gebürtige Berlinerin noch einige Jahre den Nachnamen ihres Ex, vergangenes Jahr legte sie diesen jedoch ab.

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas und ihre Tochter Amanda, Juni 2024

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas, Daniel Charlier, die gemeinsame Tochter Amanda und der Hund Barney

