Neue "Germany Shore"-Staffel: Diese Realitystars sind dabei

Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, kehrt die Party-WG Germany Shore mit einer neuen Staffel zurück! Ab dem 19. November zeigt Paramount+ in Deutschland, Österreich und der Schweiz wöchentlich eine neue Folge der vierten Staffel des erfolgreichen Reality-TV-Formats. In einer luxuriösen Villa an der Mittelmeerküste feiern, flirten und streiten die bekannten Realitystars Walentina Doronina (24), Jonathan Steinig (29), Belly, Dana Feist, Jessy B., Julius, Michael Schüler (27), Paulina Ljubas (27) und Tommy Pedroni (29) gemeinsam mit neuen Gesichtern bis zum Morgengrauen. Erstmals zieht mit Paulina und Tommy auch ein Pärchen in die Villa – wie sich der Trubel wohl auf die Beziehung auswirkt?

Die Fans dürfen sich auf aufregende Momente freuen, denn neben den altbekannten Charakteren sorgen zahlreiche Neuzugänge für frischen Wind. Bereits beim Einzug kommt es zum explosiven Wiedersehen mit alten Bekanntschaften, was sofort für Spannungen sorgt. Besonders Belly findet in einer Mitbewohnerin schnell eine neue Erzfeindin, und es steht zu erwarten, dass die Emotionen bald hochkochen. Auch Walentinas Liebesleben könnte eine überraschende Wendung nehmen, denn mögliche neue Romanzen stehen im Raum. Ihr Ex Can Kaplan deutete ja bereits an, dass die Blondine ihm in dem Format fremdgegangen sein soll.

Zusätzlich zur neuen Staffel gibt es noch das Format "Germany Shore OG", das bereits ab dem 5. November einen exklusiven Blick hinter die Kulissen gewährt. Fans können hierbei die Realitystars aus einer ganz neuen Perspektive erleben und verdeckte Hintergrundstorys erfahren. Abseits des Kameratrubels ist der Blick auf das Leben der Teilnehmer mindestens genauso faszinierend. Für eingefleischte Anhänger des Formats bietet diese neue Produktion eine aufregende Ergänzung zu den bekannten Episoden.

RTL "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin Dana Feist

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas und Tommy Pedroni, Oktober 2024

