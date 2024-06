Hat Wale Doronina ihren Can für einen 19-Jährigen verlassen?

Es wird immer pikanter! Seit ein paar Tagen ist es offiziell: Walentina Doronina (24) und Can Kaplan sind getrennt! Kurz nach den schockierenden News warf der Hottie mit Vorwürfen um sich. Seine Ex-Verlobte soll ihn in einer Show betrogen haben. Nun will Bild wissen, um wen es sich dabei handeln soll. Angeblich soll Wale mit dem gerade einmal 19-jährigen Daymian Weiß angebandelt haben. Sie sollen sich während der Dreharbeiten zur neuen Staffel von Germany Shore kennengelernt haben.

Der TikToker ist vor allem für seinen Content mit seiner großen Familie bekannt. Nun will er wohl Realitystar werden und traf auf seinem Weg Walentina. Erst gestern schilderte Can seinen Fans auf Instagram, was seiner Meinung nach abgelaufen sei: "Dann habe ich erfahren, dass sie in der Show Schluss gemacht hat und etwas mit einem anderen Typen angefangen hat. Walentina ist mir in einer TV-Show fremdgegangen."

Die Blondine weist alle Anschuldigungen von sich: "Ich habe Schluss gemacht. Also kann man nicht fremdgehen", betonte sie im Netz. Im Dezember 2022 machte Can der Reality-TV-Persönlichkeit einen Antrag, sie überstanden sogar die Show Das Sommerhaus der Stars, welche bereits viele Beziehungen kaputtgemacht hat. Doch rosig soll es ohnehin nie gelaufen sein. "Wir hatten keine Beziehung, die auf Wolke sieben war!", verriet Wale nun ehrlich.

Instagram / daymianweiss Daymian Weiß, Realitystar

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Realitystar

