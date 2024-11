Neuer Rosenkrieg? Yeliz Koc kontert Jannik Kontalis' Spruch

Erst gestern gab Gerda Lewis (31) bekannt, dass sie und Jannik Kontalis nicht mehr zusammen sind. Dass Yeliz Koc (31), die Ex des Make Love, Fake, Love-Gewinners, sich dazu eine Bemerkung nicht verkneifen konnte, nahm der Influencer gar nicht gut auf. Er warf ihr vor, überall "ihren Senf" dazuzugeben. Das lässt die alleinerziehende Mama nicht auf sich sitzen. In ihrer Instagram-Story postet sie einen Zusammenschnitt von mehreren Schlagzeilen, die zeigen, dass auch Jannik selbst oft nicht mit Zurückhaltung glänzt. "Nach erneuter Trennung von Yeliz Koc: Jannik macht dramatische Ankündigung", "Nach Polizeieinsatz: Jetzt verteidigt Jannik Kontalis Pietro" und viele weitere ähnliche Meldungen ließen ihn in dieser Hinsicht nicht im besten Licht dastehen, wie Yeliz zeigen will.

Schon die Trennung von Jannik und Yeliz im vergangenen Jahr verlief alles andere als still und friedlich. Der TikToker und die 31-Jährige lieferten sich einen Rosenkrieg und schossen immer wieder öffentlich gegeneinander. Seit ein paar Monaten schien zwischen ihnen Ruhe eingekehrt zu sein – Frieden haben sie anscheinend aber nicht geschlossen.

Zwischen Yeliz und Jannik schien es ein ständiges Auf und Ab zu sein. Seine Beziehung zu Gerda hingegen wirkte nach außen hin harmonisch und stabil. Umso überraschter werden viele Fans wohl von den Trennungs-News gewesen sein. Den genauen Grund für das Liebes-Aus nannte Gerda nicht, ein paar Details führte sie jedoch auf Instagram auf. "Die Entscheidung, die Beziehung zu beenden, fiel mir alles andere als leicht, da wir grundsätzlich eine tolle und gesunde Beziehung hatten. Es gibt allerdings Punkte und Themen, über die ich nicht hinwegsehen kann. Ich habe meine Werte und Prinzipien und diesen bleibe ich treu", erklärte die Influencerin ihrer Community. In einem ausführlichen Statement betonte sie, sich nicht weiter zu ihrer Trennung äußern zu wollen.

Anzeige Anzeige

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc, Realitystar

Anzeige Anzeige

Action Press Gerda Lewis und Jannik Kontalis

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige